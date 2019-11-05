أهداف مباراة ليفربول وجنك: 2-1 للريدز (فيديو)

تقدم الهولندي فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك جينك البلجيكي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقابل فينالوم عرضة زميله، وسدد قوية محزاً هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14.

وتعادل ساماتا لجنك من رأسية صاروخية.

وفي الشوط الثاني أحرز تشامبرلين الهدف الثاني لليفر من تسديدة قوية في الدقيقة 52.

دوري ابطال اوروبا | جينك 0 × 1 ليفربول | هدف ليفربول الاول فينالدوم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/469V49UE0O — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 5, 2019

دوري ابطال اوروبا | جينك 1 × 1 ليفربول | هدف التعادل ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/1QZ0MLNBxe — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 5, 2019

دوري ابطال اوروبا | جينك 1 × 2 ليفربول | هدف ليفربول الثاني , تشمبرلين HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/5lMzfVWF6d — فيصل اهداف (@CSHD25) November 5, 2019

ويتطلع ليفربول لتكرار تفوقه على جينك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ أسبوعين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويتفوق نادي ليفربول الإنجليزي على جميع الأندية البلجيكية، حيث فاز الريدز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة طول تاريخه أمام أندرلخت في ذهاب كأس السوبر الأوروبي عام 1978، أي منذ نحو 41 عامًا.

ويسعى الريدز في هذه المباراة إلى مواصلة نتائجة الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، بعد أن فاز على جينك في الجولة الماضية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويتنافس ليفربول مع فريق نابولي الإيطالي في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، حيث يتصدر نابولى المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النادي الإنجليزي حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد فوزه على توتنهام بهدفين نظيفين.