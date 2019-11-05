التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

أعلن يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة جينك البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ليفربول لتكرار تفوقه على جينك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ أسبوعين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وحسب الموقع الرسمي للريدز، يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي بينما يغيب ساديو ماني وفيرمينو.

أليسون، أرنولد، غوميز، فان دايك، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين، محمد صلاح، أوريغي.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

أدريان، لوفرين، فيرمينو، ماني، لالانا، روبرتسون، جونز.

فيما جاءت تشكيلة جينك كالآتي:

ويتفوق نادي ليفربول الإنجليزي على جميع الأندية البلجيكية، حيث فاز الريدز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة طول تاريخه أمام أندرلخت في ذهاب كأس السوبر الأوروبي عام 1978، أي منذ نحو 41 عامًا.

ويسعى الريدز في هذه المباراة إلى مواصلة نتائجة الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، بعد أن فاز على جينك في الجولة الماضية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويتنافس ليفربول مع فريق نابولي الإيطالي في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، حيث يتصدر نابولى المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النادي الإنجليزي حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد فوزه على توتنهام بهدفين نظيفين.