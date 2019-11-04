محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادًا لمواجهة جينك (فيديو وصور)

شارك النجم المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية لنادي ليفربول الإنجليزي مساء الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة فريق جينك البلجيكي الثلاثاء، في رابع مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأُثيرت الشكوك حول قدرة محمد صلاح على اللحاق بمواجهة جينك، بعد تجدد إصابته في الكاحل الأسبوع الماضي وعدم استكماله مباراة هذا الأسبوع أمام أستون فيلا.

ونشر محمد صلاح صورًا له على حسابه في موقع ”تويتر“ من التدريبات، كما نشر الموقع الرسمي لليفربول مجموعة صور اللاعبين خلال تدريبات الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة جينك، حيث تواجد صلاح مع زملائه في التدريبات الجماعية، وظهر في حالة جيدة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في اللحظات الأخيرة من فوز ليفربول المثير بنتيجة 2/1 على ليستر سيتي الشهر الماضي، بعد تدخل من حمزة تشودري، وغاب على إثرها عن مواجهة مانشستر يونايتد (1/1)، قبل أن يعود أمام توتنهام، لكنه غادر المباراة في الدقيقة 85، بعد أن سجل هدف فوز ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 الأحد الماضي.

وشارك صلاح 60 دقيقة في الفوز الدرامي بنتيجة 2/1 على أستون فيلا السبت الماضي، وكذلك غادر المباراة رغم تأخر الريدز 1/0.

ويستضيف ليفربول منافسه جينك على ملعب أنفيلد، ويأمل في تحقيق الفوز وخطو خطوة جديدة نحو دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الريدز المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي الأول، كما ينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 31 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز 10 مباريات وتعادل مرة، ولم يخسر حتى الآن في المسابقة.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع 4 في 15 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ورغم الشكوك حول قدرة محمد صلاح على المشاركة إلا أن موقع ”sportsmole“، توقع أن يشرك المدرب الألماني يورغن كلوب لاعبه صلاح في التشكيلة الأساسية أمام جينك، في حين توقع غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للراحة.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.