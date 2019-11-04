يورغن كلوب يرد على اتهام غوارديولا لساديو ماني

ردّ المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدما وصف الأخير المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بـ ”الغطاس“.

ووصف غوارديولا ساديو ماني بـ ”الغطاس“، بعدما تحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء أمام أستون فيلا، السبت، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا: ”لست في المزاج الذي يسمح لي التحدث عن مانشستر سيتي في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”ماني ليس غطاسًا، أنا متأكد 100% أنه ليس كما يصفه مدرب مانشستر سيتي، ولا أعلم كيف وصفه بهذه الطريقة“.

وتابع: ”لا أعرف كيف كان هناك وقت لغوارديولا للتعليق على ركلة جزاء ساديو ماني التي لم تُحتسب أمام أستون فيلا“.

وأردف كلوب: ”رغم ذلك، ساديو ماني كان يستحق ركلة الجزاء، لم يغطس، كان هناك التحام بين ساديو ومدافع أستون فيلا، لم يكن غطاسًا أبدًا“.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي تمثل فرصة ليفربول للابتعاد في الصدارة، ولمانشستر سيتي في تقليص الفارق إلى 3 نقاط.

تقنية ”VAR“

وعن تقنية الفيديو ”VAR“ قال كلوب: ”لقد توقعنا جميعًا إجراء تحسينات مناسبة على التقنية، ما زلنا نعتقد أنه من الممكن أن تكون التقنية أفضل، أحيانًا الأخطاء تكون لك وأحيانًا عليك“.

وواصل المدرب الألماني: ”في ألمانيا كذلك يحدث لغط كبير، لكن نحن جميعًا بحاجة للتحسين ومعرفة تقبل الأمور، خاصة وأننا نتضرر مثلما نستفيد“.

وعن تسجيل ليفربول أهدافًا في اللحظات الأخيرة من المباريات، قال كلوب: ”نحن نضغط طوال الـ90 دقيقة، حتى صافرة النهاية يمكننا التسجيل، نريد الفوز فقط، الفوز في جميع المباريات التي نخوضها“.

واعترف: ”أمام أستون فيلا، لم أكن متأكدًا بنسبة 100% أننا سنسجل، لكنني كنت أعلم أننا سنحاول حتى النهاية، أمام توتنهام ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، سجلنا أهدافًا متأخرة ولكن هذا لا يهمني، الأهم أننا نفوز“.

وعن استقبال ليفربول للأهداف أوضح: ”يمكننا استقبال بعض الأهداف، لكننا في النهاية نفوز، لا مشكلة في ذلك، الأهم هو الفوز وتقديم الأداء الذي يليق بالنادي“.

واختتم كلوب: ”إذا سجل الخصم هدفًا من تسديدة واحدة، فهذا ليس جيدًا، لكن لا يمكننا العمل عليه، بالتأكيد حزين لعدم الحفاظ على نظافة الشباك، ولكنني سعيد بتحقيق الفوز“.

رد باكير

من جهته، رفض الحارس البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي الرد على تصريحات المدرب بيب غوارديولا التي وصف فيها زميله السنغالي ساديو ماني بالغطاس، وقال أليسون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة جينك: ”ساديو هو أفضل لاعب لدينا، نحن نعرفه ونعرف قدراته، إنه مهم جدًا لفريقنا وأظهر ذلك في المباراة الأخيرة ومعظم مباريات الموسم منذ البداية، أنا أرى أنه لاعب كبير جدًا ويمكنه صناعة الفارق في أي وقت“.

وأكمل باكير: ”نحن انتصرنا في الدقيقة 90 كثيرًا هذا الموسم، لدينا ثقة في مواصلة القتال وفي أنفسنا، يمكننا تغيير طريقة اللعب أثناء اللقاء، ويمكننا فعل كل شيء من أجل الفوز“.

وعن تقنية الفيديو ”VAR“، قال باكير: ”تجعل كرة القدم أكثر عدلًا، وأعتقد أنه عندما تحاول تنفيذ شيء جديد فإن ذلك ليس بالأمر السهل، لذلك تحتاج للوقت“.

واختتم: ”نحتاج إلى احترام التقنية، عندما يكون هناك شيء يجعل كرة القدم سهلة، لا بد وأن ندعمه والأخطاء ستظل قائمة“.