تفوق على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. ليفربول يتصدر ترتيبًا افتراضيًا للدوريات الخمس الكبرى

أجرت صحيفة “ آس “ ترتيبًا افتراضيًا لفرق البطولات الخمسة الكبرى بناء على نتائجها في الموسم الحالي وتصدر ليفربول الإنجليزي الترتيب متقدمًا على ثنائي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة أن الترتيب اعتمد على ما جرى من لقاءات حيث هناك تفاوت بين الدوريات الأوروبية حيث أجريت 12 جولة في إسبانيا وفرنسا و11 جولة في إيطاليا وإنجلترا و10 جولات في ألمانيا.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل كما يتصدر باقي الدوريات الأوروبية بعد 11 جولة ، بينما يأتي ثنائي إيطاليا خلفه وهما يوفنتوس وإنتر ميلان.

وحقق يوفنتوس بعد 11 جولة 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين متقدمًا على إنتر ميلان ب28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وفي كل الدوريات الكبرى فقط ليفربول ويوفنتوس لم يتعرضا للهزيمة هذا الموسم.

ويأتي باريس سان جيرمان الفرنسي رابعًا برصيد 27 نقطة لكنه لعب 12 لقاء وحقق 9 انتصارات و3 هزائم متقدمًا على مانشستر سيتي الذي حقق 25 نقطة في 11 جولة محققًا 8 انتصارات وتعادلًا وهزيمتين.

ويتأخر قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد للمركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد 22 نقطة بينما يحتل ريال سوسيداد المركز العاشر بنفس الرصيد.

ويملك ريال مدريد وبرشلونة لقاء أقل في الدوري الإسباني بعدما أجل الكلاسيكو الذي كان مقررًا بينهما إلى يوم 18 كانون الأول / ديسمبر القادم.

وفي لائحة 19 فريقًا في ترتيب الدوريات الأوروبية تتواجد 3 أندية إنجليزية فقط و 6 أندية إسبانية و 9 أندية إيطالية و فريقان فرنسيان وفريق ألماني واحد لكون الدوري الألماني لعب فقط 10 جولات أقل من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.

تراجع الكبار

وغاب عن لائحة ترتيب 19 أول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى بعض كبار أوروبا أبرزهم بايرن ميونخ الألماني الذي يعاني في الدوري الألماني وأقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

بينما تغيب فرق إنجليزية كبيرة كتوتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال وكلهم متأخرون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب أيضًا ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وهي فرق تملك تاريخًا جيدًا على الصعيد القاري.

كما أن نتائج قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد متراجعة هذا الموسم فبرشلونة خسر 3 لقاءات في 11 جولة بينما تعادل ريال مدريد 4 مرات في 11 جولة.