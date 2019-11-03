نجما ريال مدريد يضاعفان مشاكل زيدان

تسبب النجم الويلزي غاريث بيل وزميله الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعبا ريال مدريد، في زيادة متاعب الفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قبل مواجهة غالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه سانتياغو برنابيو مع ريال بيتيس، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، وخسر نقطتين مهمتين، ليفشل في الانفراد بالصدارة واستغلال خسارة برشلونة 1/3 أمام ليفانتي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن جميع اللاعبين انتظموا مجددًا في التدريبات الجماعية، بعد ساعات من التعادل مع ريال بيتيس، إلا أن بيل ورودريغيز واصلا الغياب عن التواجد في المران الجماعي.

وأضافت الصحيفة إنه من الصعب للغاية أن يشارك الثنائي المصاب مع الفريق أمام غالاتا سراي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

واكتفى رودريغيز اليوم الأحد، بأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب، وبحسب ”ماركا“ فإن زين الدين زيدان، قد يلجأ للدفع بنفس المجموعة التي شاركت أمام غالاتا سراي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل.

وتغلب ريال مدريد 1/0 بتوقيع توني كروس على غالاتا سراي الأسبوع الماضي، ليحقق الفريق الملكي أول فوز بعد خسارة وتعادل في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حصد العلامة الكاملة.

وحال فوز ريال مدريد الأربعاء على غالاتا سراي فإنه سيقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ16، لكن على الأغلب سيكون في المركز الثاني، في ظل الانطلاقة القوية لباريس سان جيرمان.

وبعد مواجهة غالاتا سراي يستضيف ريال مدريد منافسه باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الخامسة، قبل أن يسافر لمواجهة كلوج بروغ في الجولة السادسة.