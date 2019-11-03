بالأرقام.. تقرير يكشف التأثير الصادم لرحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

تعادل ريال مدريد سلبيًا مع ضيفه ريال بيتيس، وفقد نقطتين على ملعبه سانتياغو برنابيو، كما فشل في استغلال تعثر برشلونة الذي خسر أمام ليفانتي 1/3، ليكتفي بمشاركته الصدارة والتخلف بفارق الأهداف.

وصنع ريال مدريد فرصًا عديدة في اللقاء، لكنه لم يستطع تسجيل الأهداف، كما ألغت تقنية حكم الفيديو هدفًا للبلجيكي إيدين هازارد بداعي التسلل.

وركزت صحيفة ”أس“ على نسبة المباريات التي فشل فيها ريال مدريد في تسجيل الأهداف منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2018 نحو يوفنتوس، لتؤكد أن النجم البرتغالي ترك فراغًا كبيرًا في هجوم الميرنغي.

وغادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد وهو هدافه التاريخي في جميع المسابقات، وهدافه التاريخي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة، بمعدل يفوق الهدف في المباراة.

وفشل ريال مدريد في التسجيل خلال الموسم الحالي في 4 مباريات من أصل 14 مباراة، بنسبة بلغت 28،57%، وكانت المباريات أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال بيتيس.

وفي الموسم الماضي حيث كان أول موسم دون النجم البرتغالي، فشل ريال مدريد في التسجيل في 13 مباراة من أصل 57 مباراة، بنسبة بلغت 22،87%.

ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو فشل الفريق في التسجيل في 17 مباراة من أصل 71 مباراة، بنسبة بلغت 23،94%.

وطيلة 9 مواسم قضاها النجم البرتغالي في ريال مدريد، فشل الفريق في التسجيل في 46 مباراة من أصل 519 مباراة، بنسبة بلغت 8،86%، ما يؤكد على الفارق الكبير بين المرحلتين.

وسبق للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الحالي والسابق لريال مدريد، أن قال إن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه يجعله يدخل المباراة متقدمًا على منافسيه دائمًا 1/0.

غياب الهدافين

ويعاني ريال مدريد أيضًا من غياب هدافين، فهدافه الأول كريم بنزيما وحده لا يكفي لأن باقي المهاجمين لا يقدمون مستوى جيدًا.

وسجل بنزيما 7 أهداف في الدوري الإسباني، ولا يزال لم يسجل في دوري أبطال أوروبا، وخلفه يأتي لاعبون دورهم الأساسي ليس التسجيل.

وسجل الألماني توني كروس 3 أهداف وكاسيميرو وسيرجيو راموس هدفين لكل منهما، وهم لاعبون يشاركون في الدفاع ووسط الملعب.

بينما لا يزال أداء المهاجمين ضعيفًا، فالويلزي غاريث بيل سجل هدفين والبرازيلي الشاب رودريغو سجل هدفين والبلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والإسباني لوكاس فاسكيز والكولومبي جيمس رودريغيز والبرازيلي فينسيوس جونيور سجلوا هدفًا لكل منهم.