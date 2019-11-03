بيريز ينفجر بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس: تعرضنا للسطو وما حدث عار

لم يستغل نادي ريال مدريد السقوط المدوي لمنافسه اللدود برشلونة، الذي خسر أمام ليفانتي 1-3، ليتعادل سلبيًا مع ضيفه ريال بيتيس على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

واكتفى ريال مدريد بالحصول على نقطة، ليتساوى في الرصيد مع برشلونة بـ22 نقطة لكل منهما، إلا أن البلوغرانا يتفوق بفارق الأهداف.

غضب بيريز

ويرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن تعادل فريقه مع ريال بيتيس لم يكن عادلاً، وأنه حدث بفعل فاعل.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن بيريز صبّ جام غضبه على التحكيم بعد المباراة، وأكد أن الحكم منع فريقه من فرصة الفوز، عندما لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لصالح الريال، من كرة عرضية لعبها الفرنسي كريم بنزيما، لترتطم بيد المغربي الدولي زهير فضال، مدافع بيتيس.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن بيريز كان غاضبًا بشدة بعد اللقاء، وبحث مع أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد طريقة الرد على الظلم الذي تعرض له الفريق في المباراة، خاصة أنها ليست المرة الأولى.

شكوى رسمية

ونقلت عن بيريز قوله، في حديثه لمسؤولي النادي الملكي بعد اللقاء: ”ما هي فائدة تقنية الفيديو، VAR، إذا لم يتم استخدامها في تلك الحالات؟ لماذا لم يُبلغ حكم الفيديو حكم الساحة خوسيه ماريا سانشيز بوجود لمسة يد واضحة كي يراجع اللعبة على أقل تقدير في الشاشة؟ ما حدث عار. لقد تعرض ريال مدريد لعملية سطو“.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن إدارة ريال مدريد تنوي التقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم، بعد واقعة لمسة اليد في مباراة ريال بيتيس.

وشدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على أن الكرة لمست يد مدافع ريال بيتيس، لكنه يحترم قرار الحكم بعد تعادل فريقه سلبيًا في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، وفقدانه نقطتين كانتا ستمنحانه الصدارة بعد خسارة برشلونة أمام ليفانتي 3-1.

وقال زيدان عن لمسة يد زهير فضال: ”الحكم لم يراجع غرفة تقنية الفيديو، رأيت لمسة يد، لكن يجب احترام قرار الحكم لكون الأمر يعتمد على تقييمه“.

حالات سابقة مع الفيديو

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشكو فيها ريال مدريد من الظلم التحكيمي الذي يتعرض له، خاصة من تقنية الفيديو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد تشعر بغضب شديد إزاء التحكيم في مباراة ريال مايوركا، حيث أكد مسؤولو الملكي أن تقنية الفيديو، VAR، حرمت الميرينغي من ركلتي جزاء صحيحتين لم يتم احتسابهما خلال شوطي اللقاء.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن البرازيلي كاسيميرو تعرض لعرقلة في الدقيقة 41 من المباراة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار إلى وجود تسلل، وهو ما نفته تقنية الفيديو، حيث لم يكن البرازيلي الدولي في موقف تسلل على الإطلاق.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن البديل إبراهيم دياز تعرض لشدّ واضح من القميص داخل المنطقة أيضًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، خلال ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، إلا أن حكم الفيديو لم يبلغ حكم الساحة خافيير روخاس بوجود أي مخالفات.

وتابعت ”ماركا“ بقولها: ”هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لظلم تحكيمي من جانب تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة فياريال واقعة مماثلة، عندما لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور“.