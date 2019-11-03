زيدان يرفض انتقاد حكم مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. ويصرح: نلعب بأفضل دوري في العالم

شدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن الكرة لمست يد مدافع ريال بيتيس، لكنه يحترم قرار الحكم بعد تعادل فريقه سلبيا في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، وفقدانه نقطتين كانتا ستمنحانه الصدارة بعد خسارة برشلونة أمام ليفانتي 3-1.

وقال زيدان عن لمسة يد زهير فضال: ”الحكم لم يراجع غرفة تقنية الفيديو، رأيت لمسة يد لكن يجب احترام قرار الحكم لكون الأمر يعتمد على تقييمه“.

وتحدث زيدان عن فقدان نقطتين، موضحًا: ”أضعنا نقطتين وفرصة الصدارة، لكن أبقى مع الإيجابيات، هناك أيضًا منافس وضعنا في بعض الفترات في موقف صعب، ما يهم هو أننا صنعنا فرصًا للتسجيل ولم نسجل وهذا كل شيء“.

ورفض المدرب الفرنسي التعليق على مغادرة الثنائي الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز الملعب قبل نهاية اللقاء، وقال: ”لا نهائيا الاثنان ساندا بقية اللاعبين وفي النهاية هو قرارهما“.

وكان ريال مدريد قد أصدر عدة قوانين تفرض على اللاعبين غير الموجودين في قائمة الفريق الحضور للملعب ومساندة زملائهم، لكنه سمح لهم بالمغادرة قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء وغادر الثنائي في الوقت القانوني ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“.

وعلق زيدان حول تضييع الفرق الكبرى للنقط هذا الموسم، وقال: ”أعتقد أن الأمر يتعلق بالاثنين، الفرق الكبرى تفشل والصغرى تطورت، صحيح أننا كلنا أضعنا نقاطًا لكننا في أفضل دوري في العالم وليس هناك لقاء سهل وكل جولة هناك صعوبات ولذلك هو أفضل دوري في العالم“.

وأكد زيدان أن فريقه لن يسجل 5 أهداف كل لقاء، مضيفًا: ”لا شيء حدث لن نسجل 5 أهداف كل لقاء، صنعنا فرصًا لكننا أضعنا التسجيل، أضعنا هدفًا للدخول للقاء لكننا في المقابل دافعنا جيدًا ويجب تقبل الأمر“.

وعن فشل الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية منذ عودته لتدريب ريال مدريد، قال زيدان: ”لا نفشل فيما يفشل فيه الجميع نحن في الصدارة وكل شيء يمر بشكل جيد، سنستمر وسيكون دوري صعب حتى النهاية، كل الفرق أضاعت نقاطًا وليس هناك منافس سهل ويجب تقبل ذلك، يجب علينا أن نعمل أكثر لتحقيق انتصارات متتالية ولسنا سيئين“.

وأكد زيدان أن تغيير كريم بنزيماة كان طبيعيًا وليس للإصابة، كما علق على إجرائه تغييرين فقط، وأوضح: ”رأيت أن الأمر يستحق فقط تغييرين“.

وبشأن غياب فيدي فالفيردي، والذي فاز معه الفريق سابقا، قال: ”فقط إنها مصادفة لكن الآخرين قدموا لقاء جيدًا“.

وأضاف متحدثًا عن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والذي حافظ على مرماه دون أهداف للقاء الثالث على التوالي والثاني في سانتياغو بيرنابيو: ”إنه شيء إيجابي وخبر جيد، عمومًا أضعنا فرصة صنع الفريق ونقطتين في ملعبنا لكن يجب أن نكون إيجابيين“.