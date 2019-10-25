رحيم سترلينغ يتفوق على مبابي وديبالا في جائزة لاعب الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي افضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020.

ووقع الاختيار على رحيم سترلينغ أفضل لاعب في الجولة الثالثة بعدما سجل 3 أهداف ”هاتريك“ وصنع هدفًا في فوز مانشستر سيتي 5/1 على أتلانتا الإيطالي في المجموعة الثالثة.

وتفوق سترلينغ على كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز باريس سان جيرمان الفرنسي 5/0 خارج ملعبه على حساب كلوب بروج البلجيكي، وباولو ديبالا الذي سجل هدفين غاليين ليوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو.

⚽⚽⚽???? 3 goals & an assist = Player of the Week! Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling ????????????#POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019

تسجيل المزيد

وأكد سترلينغ عقب المباراة ندمه على ضياع فرصة تسجيل ”سوبر هاتريك“ أمام أتالانتا، وقال في تصريحات لشبكة ”بي تي سبورت“ عقب انتهاء اللقاء: ”كان يتوجب علي تسجيل رباعية“.

وأضاف ”لقد وضعوني أمام المرمى، وكنت أريد وضع الكرة على طبق فضي أمام رياض محرز، لكني انفردت وكان عليّ إنهاء الفرصة“.

كما أكد سترلينغ أن ”الفوز على أتالانتا لم يكن سهلًا كما توحي إليه النتيجة“.

وختم الدولي الإنجليزي ”كان الأمر صعبًا مع لجوئهم إلى الرقابة رجل لرجل، الحصول على المساحات كان صعبًا، لكن توجب علينا التحلي بالصبر، وانتظار فرصة واستغلالها عندما تأتي“.

تصريح غوارديولا

في حين عبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن سعادته للفوز العريض الذي حققه فريقه على ضيفه أتالانتا، وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة ”بي تي سبورت“ عقب انتهاء اللقاء: ”كانت نتيجة جيدة حقًا، الطريقة التي لعبوا بها (رجل لرجل في كافة أرجاء الملعب)، كانت سببًا في ذلك، لكن لم يكن الأمر مريحًا، لسنا معتادون على اللعب أمام فرق مماثلة“.

وأضاف: ”ليس مفاجئًا احتلال أتالانتا للمركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وحتى هذا الموسم يلعبون جيدًا.. بالطريقة التي يلعبون بها عرفنا أنهم سيخلقون الفرص، ولهذا فإنها نتيجة مذهلة، 3 نقاط أخرى، فوز آخر وسنكون في الدور التالي“.

وأشاد غوارديولا بنجمه رحيم سترلينغ وقال: “ سترلينغ كان عبقريًا وكان بإمكانه تسجيل هدف آخر.. إنه ليس رائعًا والكرة معه بل من غيرها أيضًا، إنه يساعدنا كثيرًا“.

ورفع سترلينغ رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، ويحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين، بفارق 3 أهداف عن ميسلاف أورسيتش لاعب دينامو زغرب.

وسجل سترلينغ 81 هدفًا، وصنع 70 في 204 مباريات مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادمًا من ليفربول.

وفي أبرز مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا فاز أتلتيكو مدريد 1/0 على باير ليفركوزن، ومانشستر سيتي 5/1 على أتلانتا، وتوتنهام 5/0 على النجم الأحمر، ويوفنتوس 2/1 على لوكوموتيف موسكو، وباريس سان جيرمان 5/0 على كلوج بروغ، وبايرن ميونخ 3/2 على أوليمبياكوس، وتشيلسي 1/0 على أياكس، وإنتر ميلان 2/0 على بروسيا دورتموند، وليفربول 4/1 على جينك، وبرشلونة 2/1 على سلافيا براغ، ونابولي 3/2 على ريد بول سالزبورغ، وريال مدريد 1/0 على غالاتا سراي.