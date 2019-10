رحيم سترلينغ يتفوق على مبابي وديبالا في جائزة لاعب الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي افضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020.

ووقع الاختيار على رحيم سترلينغ أفضل لاعب في الجولة الثالثة بعدما سجل 3 أهداف ”هاتريك“ وصنع هدفًا في فوز مانشستر سيتي 5/1 على أتلانتا الإيطالي في المجموعة الثالثة.

وتفوق سترلينغ على كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز باريس سان جيرمان الفرنسي 5/0 خارج ملعبه على حساب كلوب بروج البلجيكي، وباولو ديبالا الذي سجل هدفين غاليين ليوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو.

⚽⚽⚽???? 3 goals & an assist = Player of the Week!

Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling ????????????#POTW | @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019