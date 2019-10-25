تقرير: مانشستر سيتي سيوافق على بيع رحيم سترلينغ لريال مدريد بهذا المبلغ

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي قد يوافق على انتقال نجمه رحيم سترلينغ إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يريد التعاقد مع سترلينغ لتعزيز الشق الهجومي لريال مدريد؛ في ظل قلة الأهداف المسجلة، رغم تواجد كريم بنزيما وإدين هازارد وغاريث بيل وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.

وبحسب صحيفة ”ديارو غول“، فإن سترلينغ هو حلم فلورنتينو بيريز رغم صعوبة التعاقد معه، حيث إنه لاعب أساسي في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرى أن التعاقد مع سترلينغ قد يكلفه 140 مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب مع مانشستر سيتي حتى العام 2023، لكن إدارة مانشستر سيتي بالكاد ستسمح للاعب بالرحيل، لكن ليس بأقل من 200 مليون يورو.

جفاف تهديفي

وسجل لاعبو ريال مدريد 19 هدفًا فقط في 12 مباراة حتى الآن الموسم الحالي، بواقع 16 هدفًا في 9 مباريات في الدوري الإسباني و3 أهداف في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بمعدل يزيد قليلًا عن 1.5 هدف لكل مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى هذه الأرقام فإن الأمر مقلق بشكل كبير، وإذا استمرت الأرقام على هذا النحو فسيكون من المستحيل على ريال مدريد تحقيق الأهداف المحددة للموسم الحالي، خاصة أن الأداء الذي يقدمه لاعبو ريال مدريد لا يولد الكثير من الأمل.

بنزيما ويوفيتش

بدأ كريم بنزيما موسمه بشكل رائع بتسجيل 4 أهداف في 4 مباريات، لكنه منذ ذلك الحين لم يسجل سوى مرتين في 7 مباريات، في حين أن لوكا يوفيتش لم يستطع نيل الثقة ولم يسجل أي هدف حتى الآن، وقد يكون كبشًا في ريال مدريد.

سترلينغ قال نعم

وقبل أيام ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد، أن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت سترلينغ قال: ”نعم، أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.

وأردف ”ديفنسا سنترال“ أن سترلينغ، البالغ من العمر 24 عامًا، سعيد في مانشستر سيتي لكنه يرغب في اللعب لريال مدريد.

وشدد الموقع على أن إدارة ريال مدريد لن تدفع أكثر من 120 مليون يورو بخلاف الحوافز لمانشستر سيتي للتعاقد مع سترلينغ، بعد تقارير حول نية ريال مدريد دفع 230 مليون يورو لضم اللاعب.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد لن يكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات عندما تعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، إلا بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي يستعدون لتقديم عرض خيالي إلى سترلينغ كي يُجهضوا تمامًا أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم هداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستعرض على رحيم سترلينغ تجديد عقده برفقة النادي مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من المقابل الذي يحصل عليه حاليًا وهو 300 ألف إسترليني.

وغادر رحيم سترلينغ ليفربول إلى مانشستر سيتي بعد 3 سنوات في الفريق الأول للريدز، حيث سجل 23 هدفًا، وصنع 25 في 129 مباراة، في حين سجل 81 هدفًا، وصنع 70 في 204 مباريات مع مانشستر سيتي.

وتُوِّج سترلينغ مع مانشستر سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب في كأس الدرع الخيرية، في حين لم يحرز أي لقب مع ليفربول.