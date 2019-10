مقطع فيديو يوضح أسباب فشل لوكا يوفيتش مع ريال مدريد (شاهد)

أظهرت الكاميرات وعدسات المصورين عدم التفاهم الواضح بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ومهاجمه الشاب لوكا يوفيتش، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام غالاتا سراي في إسطنبول، بدوري أبطال أوروبا.

وأبرزت كاميرات محطة ”موفيستار“ التلفزيونية، وقوف المهاجم الصربي على خط التماس استعدادًا للمشاركة في المباراة، بينما كان مدربه يلقنه بعض التعليمات الفنية قبل المشاركة في المباراة، لكن بدا من خلال الصور والفيديوهات، عدم التفاهم واضحًا بين الرجلين.

ويحاول زيدان توضيح دور يوفيتش في الملعب عند مشاركته بدلًا من رودريغو ثم يسكت فجأة ويبادر يوفيتش بالسؤال.. هل تفهم؟ أنت بخير؟ ويرد يوفيتش بكلمة وإشارة تثير الشك.

هذا الأمر دفع بالمدير الفني الفرنسي للحديث باللغة الإنجليزية إلى مهاجمه قائلًا: ”أنت تهاجم، تهاجم، هذا كل شيء. هيا“.

ومنح هدف للاعب الوسط الألماني توني كروس أول انتصار لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوزه 1/0 على مستضيفه غالاتا سراي، يوم الثلاثاء الماضي.

وارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى متأخرًا بـ5 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

لعب فريق المدرب زيدان بدون غاريث بيل ولوكا مودريتش، لكن غالاتا سراي غاب عنه أيضًا هدافه الكولومبي رادامل فالكاو؛ بسبب الإصابة.

عدم انسجام يوفيتش

وبدا واضحًا أن يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لم يتأقلم بعد مع الليغا، حيث شارك في 9 مباريات فقط بواقع 292 دقيقة.

وانضم المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 عامًا إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى العام 2025، وقد لعب في بنفيكا البرتغالي حتى 2017 قبل انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت.

وسجل يوفيتش 17 هدفًا في 32 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي، بجانب 10 أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي بعد الوصول للدور قبل النهائي.

وساعد يوفيتش آينتراخت فرانكفورت في احتلال المركز السابع بالدوري الألماني، بعد أن حول النادي إعارته إلى عقد ثابت قبل شهرين.

وخاض يوفيتش 9 مباريات هذا الموسم، منها 3 مباريات كأساسي وشارك في إجمالي 292 دقيقة وسجل هدفًا واحدًا، لكنه ظهر بوجه مغاير بعد أن كان من أبرز هدافي أوروبا في الموسم الماضي.

وكان عدم إتقان اللغة من أكبر عيوب زميله الويلزي بيل رغم قضاء سنوات عديدة في مدريد، وواجه انتقادات لغياب التواصل مع زملائه، ويسعى يوفيتش لتجنب هذه المشكلة سريعًا خاصة أنه لا يتمتع بشخصية اجتماعية.

ويتردد أن يوفيتش قد يرحل عن النادي الملكي؛ بسبب عدم انسجامه مع الفريق وزملائه والدوري الإسباني، حيث أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إنتر ميلان ونابولي يراقبان وضع الصربي مع ريال مدريد من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

Zidane: you are going to play instead of Rodrygo, you can ?

Jovic: ????

Zidane: can or cannot ? you can ? attack and defend, yes ? vamos!

Jovic: ????

