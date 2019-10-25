تقرير: النرويجي إيرلينغ هالاند الحل لأكبر مشاكل ريال مدريد

اهتمت صحيفة ”أس“ الإسبانية بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ 19 عامًا، والذي يقع تحت أنظار ريال مدريد للتعاقد معه في المستقبل، مؤكدة أنه حل مثالي لمشكلة يعانيها الفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمتمثل في قلة تسجيل الأهداف.

ويعتبر المهاجم النرويجي، بمثابة عاصفة في فريق سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 6 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين في المسابقة ومسجلًا أرقامًا قياسية.

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويتفوق المهاجم النرويجي على كل هدافي أوروبا حاليًا، حيث سجل 20 هدفًا في كل المسابقات رفقة ريد بول سالزبورغ النمساوي في 13 مباراة فقط متفوقًا على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي سجل 18 هدفًا في مرحلة شباب ثانية يعيشها حيث يبلغ حاليا 31 عامًا.

وسجل إيرلينغ هالاند أكثر من فريق ريال مدريد مجتمعًا، حيث سجل الفريق الإسباني 19 هدفًا في 12 مباراة في كل المنافسات منها 16 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بدوره بريال مدريد، لكن بايرن ميونخ الألماني أغلق الباب نهائيًا أمام رحيل مهاجمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في المستقبل القريب.

هالاند ينسجم مع سياسة التعاقدات في ريال مدريد

يتابع ريال مدريد المهاجم النرويجي؛ من أجل التعاقد معه في ظل سياسة التعاقد مع لاعبين شباب تنهجها إدارة الفريق في المدة الأخيرة، ويملك عدة لاعبين للمستقبل كالبرازيليين رودريغو وفينسيوس جونيور والياباني كوبو والنرويجي أوديغارد والحارس الأوكراني لونين.

ويمتاز هالاند بقامة طويلة (متر و94 سم) ولازال بإمكانه زيادة طوله قليلًا كما لعب المباريات الأخيرة بجاهزية أقل حيث أُصيب مؤخرًا وغاب عن مباريات منتخب بلاده في الفترة الدولية.

ورغم عدم تعافيه تمامًا من الإصابة، لكن هالاند سجل هدفين في مرمى نابولي الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، علمًا أنه سجل 3 أهداف ”هاتريك“ في مرمى جينك البلجيكي وهدفًا في مرمى ليفربول في أنفيلد.

ولن يكون ريال مدريد وحده في المنافسة على المهاجم النرويجي الشاب فعدة فرق ترغب في التعاقد معه أبرزها يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

منافسة على لقب الفتى الذهبي

لازال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في بولندا، ضمن لائحة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ الإيطالية وأعلنت عن لائحة 20 لاعبًا للمرحلة النهائية.

ويتنافس هالاند مع البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد وحامل اللقب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس والبرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد والإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة.