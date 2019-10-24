يتفوق على ميسي وليفاندوفيسكي ومحمد صلاح.. هالاند يخطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

صعد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي لصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

وسجل المهاجم النرويجي الشاب البالغ 19 سنة هدفين خلال خسارة فريقه 3-2 أمام نابولي الإيطالي ليرفع رصيده من الأهداف لستة أهداف متفوقًا على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي سجل 5 أهداف.

وسجل عدة لاعبين 4 أهداف وهم: الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والألماني سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ والإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي والكرواتي ميسلاف أورسيتش مهاجم دينامو زغرب ويحتلون المركز الثالث، كما سجل محمد صلاح وسون ومبابي وإيكاردي 3 أهداف لكل منهم.

ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة قائمة الهدافين للموسم الحالي بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة خلال الفوز 2-1 أمام سلافيا براغ.

واستغل ميسي اللقاء لتسجيل رقم قياسي إذ أصبح أول لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا لـ15 موسمًا على التوالي وعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي والإسباني راؤول غوانزاليس النجم السابق لريال مدريد بالتسجيل في مرمى 33 فريقًا مختلفًا.

النرويجي إيرلينغ هالاند يسجل أرقامًا قياسية

أصبح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول 3 لقاءات يلعبها في دوري أبطال أوروبا منها هاتريك في لقائه الأول أمام جينك البلجيكي وهدف في مرمى ليفربول وهدفان في مرمى نابولي.

كما عادل المهاجم النرويجي البالغ 19 سنة رقم الفرنسي كريم بنزيما حيث أصبح ثاني لاعب بعمر أقل من 20 سنة يسجل في 3 لقاءات الأولى من دوري المجموعات ، بينما كان عمر المهاجم الفرنسي 18 سنة وسجل رقمه برفقة فريقه السابق أولمبيك ليون.

ويعتبر المهاجم الشاب هداف كأس العالم للشباب الأخيرة هدفًا لبضع فرق أوروبية كبرى تراقبه عن قرب برغبة التعاقد معه في الصيف المقبل وأبرزها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وأكد فريق سالزبورغ النمساوي أن مهاجمه الشاب لن يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

البرازيلي فيرمينو أفضل صانع أهداف

ساهم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في أهداف فريقه ليفربول أمام جينك البلجيكي إذ كان وراء تمريرة الهدف الثاني الذي سجله أليكس تشامبرلين.

ورفع المهاجم البرازيلي عدد تمريراته الحاسمة في النسخة الحالية لـ4 تمريرات ليتصدر أصحاب التمريرات الحاسمة متفوقًا على عدة لاعبين قدموا 3 تمريرات حاسمة أبرزهم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.