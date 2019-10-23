مباراة برشلونة وسلافيا براغ.. لاعبو ”البلوغرانا“ خرجوا غاضبين بشدة ورددوا ”بطريقة اللعب هذه لن نفوز بالألقاب“

كشفت تقارير صحفية أن لاعبي نادي برشلونة خرجوا غاضبين بشدة عقب مواجهة سلافيا براغ، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومنح هدف سجله ليونيل ميسي إثر تحرك سريع وهدف عكسي في الشوط الثاني برشلونة الفوز 2-1 على سلافيا براغ في مواجهة مثيرة بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، شهدت إضاعة كلا الفريقين للعديد من الفرص.

وقالت هيلينا كونديس، من إذاعة ”COPE“: ”“هناك غضب، وغرفة ملابس البارسا ساخنة في ملعب إيدن آرينا، هذا ما قالوه لنا قسم الصحافة من نادي برشلونة، لهذا السبب لم يظهر أي لاعب أمام محطات الراديو، فقط ظهر بعض اللاعبين أمام بعض القنوات بسبب الحقوق التي تملكها تلك القنوات وتجبر اللاعبين على التحدث“.

وقال الإعلامي جوسيب سولدادو: ”أصوات من غرفة ملابس البارسا في إيدن آرينا، كانوا يرددون (بطريقة اللعب هذه، لن نفوز بالألقاب)“.

وأضاف: ”ميسي كان غاضبًا للغاية بسبب أداء الفريق السيئ في لقاء اليوم“.

جوسيب سولدادو ( التشيرنغتو ) :" عندما نلعب بهكذا الشكل لن نفوز بدوري الأبطال " هكذا كانت الكلمات في غرفة ملابس برشلونه بعد لقاء اليوم .#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/m3ugDGwzJ6 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) October 23, 2019

شتيغن

وكان مارك تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، قال إن فريقه لم يظهر بالأداء المطلوب في مباراته أمام سلافيا براغ.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تصريحات شتيغن، وقال الحارس الألماني: ”لم نلعب على المستوى الذي يجب أن نكون عليه، هناك أشياء يجب تحسينها، لكننا سنتحدث عنها داخل ملعب التدريب، وليس هنا“.

وأضاف: ”على المستوى الشخصي، أريد دائمًا أن أشارك، إذا كان بإمكاني مساعدة الفريق، كان ذلك أفضل، كانت هناك بعض المباريات التي لم نكن جيدين فيها“.

وتابع: ”علينا التحدث سويًا عن بعض الأشياء للتحسين ولن أقولها هنا علنًا“.

فالفيردي

من جابنه، قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”كان تير شتيغن لاعبنا الرئيسي في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاث حتى الآن“.

وأضاف: ”كان هذا بالضبط أداء سلافيا الذي توقعناه، عندما خسرنا الكرة قاموا بالهجوم وفي النهاية خاطروا بالكثير، كان الأمر أشبه بالدفاع ضد سلسلة من الهجمات“.

وواصل: ”سلافيا خصم يلعب بوتيرة عالية جدًا، بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على المباراة ولكن في بعض الكرات التي خسرناها تسبب مهاجموهم في خطورة، في الشوط الثاني تقدم فريق سلافيا خطوة للأمام“.

وتابع فالفيردي: ”علينا أن نتعلم كيفية إدارة مباريات كهذه بصورة أفضل، كانت لدينا فرص أفضل وأكثر وضوحًا لكننا افتقرنا إلى الهدوء الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حسم النتيجة“.

وبشأن ليونيل ميسي، شدد: ”ميسي هو اللاعب القادر على اتخاذ أي قرار، كل يوم نراه أفضل“.

الحساب الرسمي : متصدر مجموعة ال☠☠ pic.twitter.com/sCr07Cxflu — FCB World (@FCBW_A7) October 23, 2019

وأكمل: ”كانت مباراة أساسية، تقدمنا في ترتيب المجموعة وتصدرنا والآن لدينا مباراتان على أرضنا“.

وعن مشاركة فيدال وراكيتيتش، أوضح: ”كان علينا تعزيز وسط الملعب بلاعبين آخرين في ظل وتيرة المباراة العالية ورأيت أن فيدال وراكيتيتش يمكن أن يقدموا المساعدة“.

وعن عثمان ديمبلي، أردف فالفيردي: ”لم يحالفه الحظ في الثلث الأخير ونأمل أن يسجل في المباريات المقبلة“.

وأتم فالفيردي: ”كنت أعلم باننا قد نعاني لكن لم أتوقع مباراة خارجة عن السيطرة“.

وهاجم برشلونة منذ صفارة البداية تاركا سلافيا متراجعًا في نصف ملعبه وحرمه من الاستحواذ على الكرة.

وانتزع برشلونة التقدم في الدقيقة الثالثة عندما استدار ومرر الكرة لارتور الذي أعادها إلى اللاعب الأرجنتيني ليسكنها الأخير الشباك.

واستجمع سلافيا قواه سريعًا وبدأ في الضغط الهجومي بعدد من اللاعبين خلال الشوط الأول المثير والذي شهد تفوقه في التسديدات على برشلونة وإضاعته لثلاث فرص ذهبية لمعادلة النتيجة.

وواصل أصحاب الأرض، الذين ساندتهم الجماهير المتحمسة، الضغط مع بداية الشوط الثاني واستحقوا التعادل في الدقيقة 50 بعد أن تجاوز لوكاس ماسوبوست أحد المدافعين قبل أن يمرر ليان بوريل الذي لم يخطئ أمام المرمى.

واستعاد برشلونة، الذي عانى طوال المباراة بسبب سرعات لاعبي سلافيا، التقدم في الدقيقة 57 بعد أن سدد لويس سواريز من زاوية ضيقة لترتد من بيتر أولاينكا نحو الشباك.