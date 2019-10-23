برشلونة يسقط سلافيا براغ ويقفز لصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقتنص نادي برشلونة انتصارًا ثمينًا أمام سلافيا براغ التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير ”إدين أرينا“، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة الثالثة، وبيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بينما سجل يان بوريل هدف سلافيا براغ الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

بدأ برشلونة المباراة بهدف مُبكر، عبر نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقة 3، حيث استقبل تمريرة من البرازيلي آرثر ميلو في منطقة الجزاء، وسدد على يمين حارس براجا كولار.

ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 50 سجل يان بوريل هدف التعادل لسلافيا براغ، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من زميله ماسوبوست، وسدد أقصى يسار الحارس تير شتيغن.

ونجح برشلونة في التقدم في النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 57، بهدف من بيتر أولاينكا لاعب سلافيا براغ بالخطأ في مرماه، حيث حول تسديدة من سواريز في شباك زميله كولار.

وفشلت جميع محاولات سلافيا براغ في إدراك التعادل، ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.