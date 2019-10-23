هدف مباراة جينك وليفربول.. تشامبرلين يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل تشامبرلين الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب لومينوس أرينا في دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوربا : ???? جينك 0 × 1 ليفربول | هدف تشامبرلين في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/pdqk5JDAJz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 23, 2019

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد على ملعب ”سان باولو“، والفوز في الثانية على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3 على ملعب ”أنفيلد“، بينما يملك جينك نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر تعادله الأحد الماضي مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”أنفيلد“.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات للوصول إلى النقطة السادسة والحفاظ على آماله في التأهل، في حين سيصعب ”الريدز“ من مهمته في حال الهزيمة أمام جينك البلجيكي.

وبات محمد صلاح جاهزًا للمشاركة في مباراة ليفربول وجينك اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، والتي لم يستطع على إثرها المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.

وأصيب صلاح في الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي، التي انتهت بفوز ”الريدز“ بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثامنة، إثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلًا منه.