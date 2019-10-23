التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمعهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعاد الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لليفربول بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة.
جاء تشكيل الريدز على النحو الآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: جيمس ميلنر – ديان لوفرين – فيرجيل فان ديك – أندي روبرتسون.
الوسط: نابي كيتا – فابينيو – أليكس تشامبرلين.
الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.
???? TEAM NEWS ????
How we line-up tonight ???? #GENLIV
— Liverpool FC (@LFC) October 23, 2019