التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وعاد الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لليفربول بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة.