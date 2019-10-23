أصغر هداف تحت 21 سنة.. مبابي يسجل أرقامًا مميزة جديدة في دوري أبطال أوروبا

سجل الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ”هاتريك“ لفريقه في مرمى كلوب بروج البلجيكي في لقاء الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا في أول أهدافه بالمسابقة، علمًا أنه دخل بديلًا للكامروني إيرك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة الـ 52.

واستغل المهاجم الشاب البالغ 20 سنة و306 أيام، اللقاء ليسجل عدة أرقام مهمة حيث يعتبر في عمره أفضل من ميسي وراؤول وعدة نجوم في مشوارهم بدوري أبطال أوروبا.

رابع لاعب يدخل بديلًا ويسجل 3 أهداف

أصبح المهاجم الفرنسي رابع بديل يسجل ”هاتريك“ في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ بداية النسخة الجديدة موسم 1992-1993 والأول منذ الإسباني خوسيبا يورنتيني لاعب فياريال الإسباني في الـ 21 من تشرين الأول / أكتوبر 2008 وسجله في مرمى ألبورغ الدانماركي.

ثالث أصغر لاعب يساهم في 4 أهداف

ساهم كليان مبابي في 4 أهداف في اللقاء إذ سجل ”هاتريك“ وقدم تمريرة حاسمة وأصبح ثالث أصغر لاعب يساهم في 4 أهداف في المسابقة منذ بدأت شبكة أوبتا تقوم بإحصائيات دوري الأبطال موسم 2003-2004 .

ويسبق كليان مبابي النجم الإنجليزي واين روني بقميص مانشستر يونايتد حيث ساهم في 4 أهداف في مرمى فينربخشة التركي يوم الـ28 من أيلول / سبتمبر 2004 وهو بعمر 18 سنة و340 يومًا والفرنسي عثمان ديمبيلي بقميص بروسيا دورتموند يوم الـ22 من تشرين الثاني / نوفمبر 2016 في مرمى ليجا وارسو البولندي وهو بعمر 19 سنة و191 يومًا.

أصغر هداف تحت 21 سنة في تاريخ دوري الأبطال

سجل المهاجم الفرنسي ”هاتريك“ ليصل إلى 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا وهو تحت 21 سنة وهي أرقام يتفوق فيها على هدافين كبار في المسابقة كالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والإسباني راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد السابق.

يحتل مبابي الصدارة بـ17 هدفًا متقدمًا على مواطنه كريم بنزيمة الذي سجل 12 هدفًا والهولندي باتريك كلويفرت بـ9 أهداف وراؤول وميسي والنيجيري أوبافيمي مارتينز و الأرجنتيني خافيير سافويولا بـ8 أهداف والفرنسي تيري هنري بـ7 أهداف.

هدف رئيس لرئيس ريال مدريد صيف 2020

يعتبر المهاجم الفرنسي الهدف الرئيس لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حيث يفضل التعاقد معه في صيف 2020 مستفيدًا من رفض اللاعب تمديد عقده مع الفريق الباريسي رغم الإغراءات الكبيرة التي تلقاها.

ويفضل رئيس ريال مدريد التعاقد مع كليان مبابي على حساب مواطنه بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد وهدف المدرب زين الدين زيدان وعلى حساب زميله في الفريق البرازيلي نيمار.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس ريال مدريد لا يرغب في تضييع الوقت والجهد في محاولة التعاقد مع بول بوغبا أو نيمار مفضلًا التركيز على النجم الفرنسي الشاب ومستعدًا لجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حيث من المحتمل أن تتجاوز الصفقة 222 مليون يورو التي دفعها باريس سان جرمان مقابل ضم نيمار من برشلونة.

وكان كليان مبابي قريبًا من ريال مدريد صيف 2017 وحاول زيدان إقناع عائلته بالإنتقال لكنه فضل الذهاب لباريس سان جيرمان بعد تألقه برفقة فريقه السابق موناكو رغم أنه كان يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو مثله الأعلى ونجمه المفضل وضيَّع فرصة اللعب بجواره في الفريق الملكي.