تقارير: مبابي يصعق باريس سان جيرمان بقرار صادم.. ومانشستر سيتي يسعى لضمه

قالت صحيفة ”لوباريزيان“، إن المهاجم الشاب كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، حسم موقفه من تجديد عقده رفقة النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن مبابي يرفض محاولات مسؤولي باريس سان جيرمان لتجديد عقده رفقة بطل فرنسا.

وأضافت: ”لا يرغب مبابي في الاستمرار فترة طويلة رفقة باريس سان جيرمان، وكان ردّه سلبيًا على محاولات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي بتجديد عقده رفقة بطل الدوري الفرنسي“.

وأكدت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، أن مبابي يرى أن مستقبله سيكون خارج فرنسا، في ظل رغبته نحو الانطلاق في دوريات أقوى من الدوري الفرنسي، خاصة أنه على رادار نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يضعه ضمن مشروعه المستقبلي لتشكيل الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“، وإن كانت صفقته مؤجلة هذا الموسم.

وتابعت لوباريزيان: ”حال خروج مبابي من باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم المقبل، فإن هذه ستكون صدمة كبيرة للنادي العاصمي، كون أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يريد الرحيل أيضًا، وأكد رغبته في عدم الاستمرار رفقة الفريق“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض خيالي إلى مبابي، مما دفع إدارة باريس سان جيرمان للإسراع في محاولات تجديد عقد اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الـ“بي إس جي“ عرضت على مبابي راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 860 ألف جنيه إسترليني، في محاولة لإجهاض محاولات السيتي لخطف المهاجم الواعد.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، في منتصف عام 2022.