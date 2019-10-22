أهداف مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا.. 5-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا.. 5-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل مالونيسكي الهدف الأول لفريق أتالانتا وتعادل سيرجيو أغويرو لمانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل أغويرو مع الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 سجل أغويرو الثاني للسيتي.

وسجل ستيرلينغ الثالث للسيتي مع الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63 يسجل رحيم ستيرلينغ الرابع للسيتي.

وفي الدقيقة 69 يسجل رحيم سترلينغ الخامس للسيتي.

يستضيف مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، فريق أتالانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بحثًا عن فوز ثالث يضمن له الابتعاد في الصدارة عن ملاحقيه.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة خلال مباراتيه المقبلتين أمام أتلانتا، الذي تلقى هزيمتين في الجولتين الأوليين، واهتزت شباكه ست مرات مقابل هدف وحيد سجله الفريق.

وربما يشكل أتالانتا المنافس الأفضل لسيتي في البطولة الأوروبية في الوقت الحالي، في ظل المشكلات التي يواجهها الفريق الإنجليزي في الدفاع.

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