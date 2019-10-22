أهداف مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا.. 5-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل مالونيسكي الهدف الأول لفريق أتالانتا وتعادل سيرجيو أغويرو لمانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل أغويرو مع الدقيقة 34 من الشوط الأول.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 1 × 1 اتالانتا | هدف السيتي الاول "اغويرو" HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/OjmZeXhFVx — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وفي الدقيقة 39 سجل أغويرو الثاني للسيتي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 2 × 1 اتالانتا | هدف السيتي الثاني أغويرو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Ik0ZK6NukT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وسجل ستيرلينغ الثالث للسيتي مع الدقيقة 58.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 3 × 1 اتالانتا | هدف السيتي الثالث "رحيم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/MgR0KBtMoZ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وفي الدقيقة 63 يسجل رحيم ستيرلينغ الرابع للسيتي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 4 × 1 اتالانتا | هدف السيتي الرابع رحيم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/KKW84u5mcO — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وفي الدقيقة 69 يسجل رحيم سترلينغ الخامس للسيتي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 5 × 1 اتالانتا | هدف السيتي الخامس رحيم هاتريك في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/mRpG1lGI9e — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

يستضيف مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، فريق أتالانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بحثًا عن فوز ثالث يضمن له الابتعاد في الصدارة عن ملاحقيه.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة خلال مباراتيه المقبلتين أمام أتلانتا، الذي تلقى هزيمتين في الجولتين الأوليين، واهتزت شباكه ست مرات مقابل هدف وحيد سجله الفريق.

وربما يشكل أتالانتا المنافس الأفضل لسيتي في البطولة الأوروبية في الوقت الحالي، في ظل المشكلات التي يواجهها الفريق الإنجليزي في الدفاع.