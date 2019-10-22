موراتا ينقذ أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارًا مهمًا في دوري أبطال أوروبا على ملعبه واندا ميتروبوليتانو، بهدف نظيف على حساب ضيفه باير ليفركوزن، في ثالث جولات دور المجموعات.

وبعد معاناة كبيرة لفك شيفرة دفاع الفريق الألماني، اضطُر رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني للانتظار حتى الدقيقة 78 من أجل فض الاشتباك وتسجيل هدف اللقاء الوحيد برأس موراتا.

ويعد هذا الانتصار الأول للروخي بلانكوس هذا الموسم في التشامبيونزليغ على ملعبه.

وارتقى الفريق المدريدي مؤقتًا لصدارة المجموعة بعد أن بات رصيده 7 نقاط، انتظارًا لنتيجة مباراة يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو.

بينما ظل الفريق الألماني دون رصيد في قاع الترتيب بعد أن تجرّع خسارته الثالثة تواليًا.

هدف ⚽️ ألفارو موراتا يفك شيفرة دفاع الفريق الألماني في الدقيقة 77 ???? أتلتيكو مدريد 1 باير ليفركوزن 0#beINUCL #AtletiB04 pic.twitter.com/zN1JmBwSNU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 22, 2019

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن هذا الهدف يعد الأول لموراتا بقميص أتلتيكو في دوري الأبطال، ليصبح بذلك أول لاعب على الإطلاق يسجل بقميصي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في البطولة القارية.

وسبق لموراتا أن نجح في التسجيل بقمصان تشيلسي ويوفنتوس في دوري الأبطال أيضًا.

وساهم هدف موراتا في مواصلة تصدر أتلتيكو مدريد للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما ظل ليفركوزن متذيلًا للترتيب بلا أي رصيد.