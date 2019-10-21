اتفاق سلام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن غريزمان

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن برشلونة توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لحل أزمة المهاجم أنطوان غريزمان المنتقل من النادي المدريدي إلى برشلونة مقابل دفع النادي الكتالوني 15 مليون يورو.

وأضافت الصحفية أن برشلونة سيوقع اتفاقا مع أتلتيكو لينهي الأزمة بين الناديين مقابل دفع 15 مليون يورو وحق النادي في شراء 5 لاعبين من أتلتيكو بينهم اثنان من الفريق الأول هما ساؤول نيغويز وخوسيه خيمينيز.

وكان أتلتيكو مدريد قد طلب 80 مليون يورو وهو الفارق بين زيادة الشرط الجزائي لغريزمان من 120 مليون دفعها برشلونة و200 مليون كانت قيمة الشرط الجزائي للاعب حينما تفاوض برشلونة معه في مارس/آذار الماضي وفقًا لبعض الوثائق التي يملكها أتلتيكو بالفعل.

وكما تقول الصحيفة أن هذا الاتفاق يتضمن أيضًا عدم نشر أتلتيكو مدريد محتوى رسائل البريد الإلكتروني المذكورة التي تثبت أن برشلونة تفاوض بشكل غير قانوني مع اللاعب مرتبط بعقد ساري مع أتلتيكو وفي منتصف الموسم.

ويملك أتلتيكو مدريد سلسلة من الرسائل بين برشلونة وغريزمان وشقيقته ومحاميه ومستشاريه كذلك ما يثبت أن برشلونة تفاوض معه خلال فترة ارتباطه بعقد مع النادي وحينها كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو وهو ما يثبت أن برشلونة تفاوض مع اللاعب في مارس/آذار.

ويتضمن الاتفاق حصول برشلونة على 5 لاعبين بينهم نيغويز وخيمينيز لكن بشرط أن يوافق أتلتيكو على بيعهما وكذلك موافقة اللاعب على الرحيل مع تقديم برشلونة عرضًا ماليًا مساويًا لما تلقاه النادي المدريدي ب الفعل للاعبين حينها ستكون الأفضلية لبرشلونة.