الكرة الذهبية: سيطرة ليفربول والدوري الإنجليزي على قائمة المرشحين

أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ قائمة من 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام 2019 ولخلافة الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الفائز بالجائزة العام 2018 والذي أوقف سلسلة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي التي استمرت 10 سنوات تقاسما خلالها الجائزة بـ 5 مرات لكل منهما.

وشهدت القائمة تفوقًا واضحًا للدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبي ليفربول وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام كما فاز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في سيطرة إنجليزية على المسابقات الأوروبية للأندية.

وضمت القائمة من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا متفوقًا على بقية فرق أوروبا كما أكد تفوق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم ضمن اللائحة.

وشهدت الائحة تواجدًا مهمًا للاعبين الإفارقة وبلغ عددهم 5 بيهم عربيين وهم الجزائري رياض محرز والسنغالين ساديو ماني وخاليدو كوليبالي والغابوني بيير أوباميانغ والمصري محمد صلاح لكن العدد تطور عن السنة الماضية حيث ترشح لاعبان فقط هما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ويعتبر ريال مدريد أبرز الخاسرين من قائمة العام الحالي حيث لم تضم سوى لاعبين من صفوفه مقابل 8 العام الماضي من بينهم المتوج بالجائزة الكرواتي لوكا مودريتش.

ويبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المتوج بلقب الأفضل حسب الإتحاد الدولي لكرة القدم والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أفضل لاعب أوروبي للموسم الماضي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي كان ضمن الثلاثي المرشح لجائزتي أفضل لاعب أوروبي و“TheBest“ هم أكبر المرشحين للفوز بالجائزة للعام 2019.

وضمت القائمة 7 لاعبين من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا متفوقًا على مانشستر سيتي الممثل بـ5 لاعبين وبرشلونة بـ4 لاعبين.

كما تفوق الدوري الإنجليزي الممتاز على الدوريات الأوروبية بتواجد 15 لاعبًا في القائمة مقابل 7 للدوري الإسباني و3 للدوري الإيطالي و2 للدوري الفرنسي والدوري الهولندي ولاعب واحد للدوري الألماني.

وستعلن المجلة عن الفائز باللقب يوم 2 كانون الأول / ديمسبمر القادم في باريس.

الدوري الإنجليزي الممتاز :15 لاعبًا

الحارس اليسون باكسر و ألسكندر أرنولد وجورجينهو فاينالدوم وساديو ماني وفريجيل فان ديك وروبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح ( ليفربول ) وهوغو لوريس وهيونغ مين سون ( توتنهام ) سيرجيو أغويرو وبيرناندو سيلفا ورياض محرز وكيفن دي بروين ورحيم سترلينغ ( مانشستر سيتي ) والغابوني بيير أوباميانغ ( أرسنال )

الدوري الإسباني :7 لاعبين.

فرانكي دي يونغ وليونيل ميسي وتير شتيغن وأنطوان غريزمان ( برشلونة ) وكريم بنزيمة وإيدن هازارد ( ريال مدريد ) وجواو فيليكس ( أتلتيكو مدريد )

الدوري الإيطالي :3 لاعبين.

كريستيانو رونالدو وماتيس دي ليخت ( يوفنتوس ) وخاليدو كوليبالي ( نابولي )

الدوري الفرنسي : لاعبان.

كليان مباب وماركينهوس ( باريس سان جرمان )

الدوري الهولندي : لاعبان.

دوشان تاديتش ودوني فان دي بيك ( أياكس )

الدوري الألماني : لاعب واحد.

روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ )