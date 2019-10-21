زيدان قبل مباراة ريال مدريد وغالاتا سراي: هذا أقصى ما يمكن أن تفعله التكهنات المستمرة بشأن مستقبلي

اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأن التكهنات المستمرة بشأن مستقبله باتت تزعجه خلال استعداده لمواجهة غالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

ووصل ريال إلى إسطنبول بعد هزيمته الصادمة 0/1 من ريال مايوركا وهي الأولى له هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني ليتنازل عن الصدارة لغريمه برشلونة.

وكما كان الحال عند الهزيمة 0/3 من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الشهر الماضي تكهنت وسائل إعلام محلية بعد الهزيمة الأخيرة بأن منصب زيدان في خطر وبأن جوزيه مورينيو هو المرشح لخلافته.

وقال زيدان، الذي فاز بلقب دوري الأبطال 3 مرات كمدرب لريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”لا أقول إنني لست منزعجًا (من التكهنات) بل تزعجني لكن كل ما يمكنني فعله هو بذل أقصى جهد والتفكير بشكل ايجابي“.

وأضاف ”ما حدث بات من الماضي وفي كرة القدم كل شيء فعلته يُنسى بسرعة، والمهم هو ما تفعل في الحاضر“.

ويتذيل بطل أوروبا 13 مرة الترتيب في المجموعة الأولى بنقطة واحدة والهزيمة أمام الفريق التركي ستجعل آماله في البقاء بالمسابقة في مهب الريح.

لكن زيدان يؤمن بقدرة فريقه على تغيير الوضع.

وتابع ”نعرف أن بدايتنا كانت سيئة في دوري الأبطال لكن غدًا مباراة جديدة وسنسعى للفوز.

”كل مباراة لريال مدريد مثل نهائي، وصلت للفريق لأول مرة قبل 18 عامًا (كلاعب) وأعرف حجم المسؤولية وكيف تكون تحت الضغط دائمًا“.

وقال القائد سيرجيو راموس أيضًا إن اللاعبين يشعرون بالضجر من الحديث عن الشكوك حول منصب زيدان.

وعاد المدرب الفرنسي إلى النادي في مارس اذار الماضي، بعد عشرة أشهر من استقالته، عقب إقالة يولن لوبتيجي وسانتياجو سولاري.

وواصل راموس ”سيكون من السهل جدًا على النادي القول إن زيدان سيستمر حتى نهاية الموسم وبعدها ستنتهي التكهنات، تعبنا من الاستماع إلى أنباء عن قدوم كل المدربين إلى ريال مدريد.

”نركز على الفوز غدًا وحسب وكل شخص لديه طريقة في تقييم الحالة لكننا نشعر باطمئنان ونعرف أن العمل بجدية له مكافأة“.

ويستمر غياب غاريث بيل ولوكا مودريتش للإصابة لكن توني كروس عاد لتشكيلة ريال.

من جهته يؤمن مدرب كلوب بروج أن مواجهة باريس سان جيرمان أصعب كثيرًا من اللعب ضد ريال مدريد خارج أرضه عندما يستضيف بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

وأبلغ فيليب كليمون مدرب الفريق البلجيكي مؤتمرًا صحفيًا ”الحصول على نقطة من باريس سان جيرمان سيكون إنجازًا حقيقيًا وربما معجزة.

”إنه الفريق الذي انتصر 0/3 على ريال مدريد، وفي رأيي هذا يوضح كل شيء، باريس سان جيرمان في مستوى أعلى من ريال مدريد“.

وتقدم فريق المدرب كليمون 0/3 على مستضيفه ريال مدريد في مواجهتهما في المجموعة الأولى الشهر الحالي، لكنه رحل عن العاصمة الإسبانية بنقطة التعادل ليضيفها إلى نقطة أخرى حصل عليها من ضيفه غلطة سراي في افتتاح دور المجموعات الشهر الماضي.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 6 نقاط متقدمًا بـ4 نقاط على بروج صاحب المركز الثاني، ولدى كل من ريال مدريد وغالاتا سراي نقطة واحدة.

وقال كليمون مشيرًا إلى الفرص المهدرة في أول مباراتين ”كان يمكن أن يصل رصيدنا إلى 4 أو 6 نقاط ونكون في موقف مختلف تمامًا.

”لكننا لن ننظر إلى الخلف، كل ما يهم الآن هو مواجهة باريس سان جيرمان، ومن المبكر أن نقوم بالعمليات الحسابية الآن، هذه أصعب مجموعة للتأهل منها لكننا سنحاول بكل وسيلة ممكنة“.

وسيعود الكولومبي إيدر بالانتا، المنضم إلى بروج هذا الموسم، بعد غياب لمدة شهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ ليعزز اختيارات المدرب كليمون في خط الوسط في ظل إيقاف القائد رود فورمر.