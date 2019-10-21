أخبار ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.. تحديد موعد الكلاسيكو ومورينيو يتربص بزيدان

أخيرًا.. أُسدل الستار على دراما موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، الذي كان من المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب ”كامب نو“ في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يتم تأجيل اللقاء نتيجة المظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقامة المباراة بين برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكانت المباراة مقررة يوم السبت المقبل في كامب نو، ولكن بسبب الوضع في كاتالونيا واشتعال المظاهرات هناك إثر أحكام بسجن 9 من القادة السياسيين تم تأجيل المباراة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن لجنة المسابقات وافقت على الموعد الذي اقترحه كل من برشلونة ومدريد الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن القرار يتعارض مع رغبة رابطة الليغا في خوض المباراة في الرابع من ديسمبر أو السابع من الشهر نفسه الذي كانت تفضله الرابطة، ما يعني أن الموعد الجديد يتعارض مع رغبة الرابطة.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة إن التاريخ الذي تم اختياره سيعني خسارة وعقوبات اقتصادية كبيرة بسبب حقوق البث، ليس فقط للناديين المعنيين بل وللاتحاد أيضًا.

الإقالة تنتظر زيدان

أصبح مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على المحك، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق مساء السبت الماضي أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اختبارًا حاسمًا مساء الثلاثاء أمام غالاتا سراي التركي في إسطنبول، في المرحلة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

ولا يملك ريال مدريد سوى نقطة واحدة من مباراتين، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، والتعادل مع كلوب بروغ البلجيكي 2/2 على سانتياغو برنابيو، وهو نفس رصيد الفريق التركي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن تبريرات زيدان واحدة، منذ الخسارة 3/7 أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد، قبل بداية الموسم الحالي.

إذ قال المدير الفني الفرنسي نفس الشيء في 5 مؤتمرات صحفية عقب الخسارة، ولكن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يعمل على تصحيح الأخطاء.

وفي المباريات الخمس ركز زيدان على جملة واحدة: ”لا يمكننا أن نخوض مثل هذه المباريات ونحن نفتقر إلى الشدة والقوة“.

وإذا كان زيدان واضحًا جدًا، واللاعبون أنفسهم، هم الذين يؤيدون دائمًا كلمات المدرب في تصريحاتهم عقب المباريات، فمن الغريب حقًا ألّا يتمكن أحد من معالجة المشكلة، بداية من المدرب نفسه.

وبالإضافة إلى الهزيمة في الديربي قبل الموسم، قال زيدان الأمر نفسه بعد تعادل ريال مدريد ضد فياريال مع تقدم فريق الغواصات الصفراء مرتين وريال مدريد أدرك التعادل بعدها.

ثم جاء نفس الحديث عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم العملاق الفرنسي بهدفين نظيفين من أول تسديدتين على مرمى تيبو كورتوا.

وحدث شيء مشابه مع نادي كلوب بروج البلجيكي، الذي تقدم أيضًا بهدفين نظيفين بعد بداية كارثية أخرى من ريال مدريد، الذي أدرك التعادل بفضل ردة فعل قوية في الشوط الثاني.

وأنفق ريال مدريد بسخاء في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم؛ لتشكيل فريق أكثر قوة، لكن الهزيمة المفاجئة أمام ريال مايوركا تشير إلى أن لاعبي الصف الثاني ليسوا بالقوة المطلوبة.

وافتقد زيدان العديد من اللاعبين البارزين، مثل لوكا مودريتش وغاريث بيل وتوني كروس، لكنه رفض إلقاء اللوم على الغيابات، وقال: ”هناك لاعبون مصابون لكننا نملك لاعبين جيدين آخرين، يجب أن يظهروا ذلك في كل مباراة لإثبات أحقيتهم في اللعب“.

ناقش البرنامج الإسباني الشهير ”El Chiringuito“ وضعية ريال مدريد بعد الخسارة أمام ريال مايوركا، وفقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح نادي برشلونة، وتأثير هذا الأمر على مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال الصحفي بورخا مازارو، خلال البرنامج: ”هناك استياء وخيبة أمل كبيرة من زيدان لدى إدارة ريال مدريد، وهو حاليًا في وضعية خطيرة والإدارة تتحدث عن البرتغالي جوزيه مورينيو“.

برشلونة يرصد جوهرة جديدة

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد دماء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد ارتفاع معدل أعمار بعض نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز.

وفي هذا السياق بدأ الإطار الفني لبرشلونة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، ومن ضمنهم أنسو فاتي وكارلوس بيريز.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي- الجزائري ماكسيم لوبيز، نجم وسط نادي مارسيليا الفرنسي.

وأشارت إلى أن اهتمام برشلونة باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ليس جديدًا على الإطلاق، حيث كان لوبيز قريبًا من الانتقال إلى البلوغرانا العام 2017، قبل أن تتعثر الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن ماكسيم لوبيز قوله في مقابلة مع ”كانال فوتبول كلوب“: ”الجميع يعلم أنني أحب برشلونة، وأتصور نفسي لاعبًا في صفوف هذا النادي الكبير يومًا ما، هذا حلم بالنسبة لي“.

وأضاف لوبيز بقوله: ”في العام 2017 أجرى المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة روبرت فرنانديز اتصالات مع مدير أعمالي، وأكد له أن مسؤولي البارسا يريدون ضمي إلى صفوف العملاق الكتالوني، وبالفعل كان الموسم التالي لتلك المفاوضات هو الأفضل لي على الإطلاق، قبل أن تتعثر المفاوضات“.

ويحظى لوبيز، الذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، بموقع أساسي في تشكيل مارسيليا، حيث شارك الموسم الماضي في 39 مباراة، أحرز خلالها هدفًا وصنع 4 أخرى، وفي الموسم الجاري لعب 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة لا يزال راغبًا في ضم لوبيز، الذي ينتهي عقده مع مارسيليا في صيف 2021، وتبلغ قيمته التسويقية 15 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

تين هاغ يغازل البايرن

لم يستبعد إريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي العودة إلى تدريب بايرن ميونخ بعدما قاد الفريق الثاني في النادي البافاري من قبل.

وتولى الهولندي تين هاغ تدريب الفريق الثاني للنادي الألماني من 2013 إلى 2015 قبل العودة إلى وطنه لتدريب أوتريخت.

وانتقل المدرب البالغ عمره 49 عامًا إلى تدريب أياكس وقاده إلى لقب الثنائية المحلية وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة.

ويعاني بايرن ميونخ من أجل تقديم أداء ثابت هذا الموسم في الدوري الألماني ويحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن باير ليفركوزن صاحب المركز التاسع.

ونتيجة لذلك بات مستقبل الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن في خطر، وعندما سألت مجلة ”كيكر“ الألمانية تين هاغ عما إذا كان مستعدًا للعودة إلى عملاق الدوري الألماني، قال: ”لا أستبعد أي شيء، اقتربت من بلوغ 50 عامًا ولست حالمًا، أي أن العرض سيأتي أو لا يأتي“