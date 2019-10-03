لم تره من قبل.. شاهد كيف قام ميسي بدور المدرب خلال مباراة برشلونة وإنتر (فيديو)

كشف مقطع فيديو متداول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يوجه التعليمات لزملائه في نادي برشلونة الإسباني في الفوز 2/1 على إنتر ميلان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو من تصوير شبكة ”beINSPORTS“، ميسي وهو يوجه التعليمات إلى زملائه في برشلونة وخاصة الهولندي فرينكي دي يونغ، وبدا واضحًا تركيز لاعبي برشلونة مع ميسي، وهو يقوم بدور المدرب أمام إنتر ميلان.

ويبدو أن ميسي نجح في القيام بدور المدرب، إذ قلب برشلونة تأخره 0/1 في الشوط الأول، إلى فوز 2/1، سجلهما المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وكان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية على مرمى الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن.

ونجح لويس سواريز في تعديل الكفة بهدف رائع في الدقيقة 58، بمساعدة البديل، التشيلي آرتورو فيدال، وعاد سواريز وسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة أيضًا في الدقيقة 84 بمساعدة ميسي.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بالتساوي مع بروسيا دورتموند الألماني، الذي تغلب 2/1 على سلافيا براغ التشيكي.