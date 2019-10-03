مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. ميسي وسواريز ومارتينيز يخطفون الأضواء في موقعة كامب نو

نجح نادي برشلونة الإسباني في الهروب من كمين إنتر ميلان الإيطالي على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة النارية، بعدما حوّل تأخره إلى فوز عسير بهدفين مقابل هدف واحد.

وكاد الإنتر بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي يُسقط البارسا على ملعبه وبين جماهيره، عندما تقدّم بهدف مبكر عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة، إلا أن خبرة الثنائي ليونيل ميسي والهداف الأوروغواياني لويس سواريز حسمت الموقف لصالح البلوغرانا في النهاية.

ودخل إرنستو فالفيردي المباراة بتشكيل اضطراري في الجبهة اليسرى، التي شهدت مشاركة البرتغالي نيلسون سيميدو بدلًا من جوردي ألبا المصاب، مما أفقد البارسا الفعالية الهجومية من تلك الجهة.

ورغم تلك المشاركة الاضطرارية، فإن سيميدو لعب دورًا كبيرًا في فوز برشلونة، عندما تصدّى لفرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن كانت تسديدة نيكولا باريلا في طريقها إلى مرمى الألماني تير شتيغن، عندما كانت النتيجة تقدّم النيراتزوري بهدف نظيف.

وتألق سواريز في الوقت الحاسم، وأحرز هدفين رائعين لبرشلونة، الذي اقتنص النقاط الثلاث، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن برسيا دورتموند الألماني، الذي حقق فوزًا غاليًا خارج أرضه على سلافيا براغ التشيكي بهدفين نظيفين بتوقيع أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار، في حين يحتل الإنتر المركز الثالث بالتساوي مع براغ بنقطة واحدة لكل منهما.

ورصدت صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي برشلونة وإنتر ميلان في موقعة ”كامب نو“..

برشلونة

الحارس تير شتيغن وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ولينغليت وبوسكيتس وأرتور وأنطوان غريزمان 6 درجات.

نيلسون سيميدو وفرينكي دي يونغ 7 درجات.

ميسي وسواريز 8 درجات.

إنتر ميلان

الحارس سمير هاندانوفيتش ودييغو غودين وبروزوفيتش وأليكسيس سانشيز 7 درجات.

أسامواه وسينسي وباريلا وكاندريفا وسكرينيار وستيفان دي فري 6 درجات.

بروزوفيتش 7 درجات.

لاوتارو مارتينيز 8 درجات.