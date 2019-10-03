شاهد.. رد فعل ليونيل ميسي على هدفي لويس سواريز في مباراة برشلونة وإنتر ميلان (صور)

سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هدفين لبرشلونة ليقلب النتيجة على إنترميلان في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وجاء الهدف الأول لسواريز بعد تمريرة من ميسي لفيدال الذي رفع الكرة وواجهها سواريز بضربة مقصية من مشارف مربع العمليات.

ونشر حساب برشلونة على ”تويتر“، رد فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدف سواريز حيث وضع يده على رأسه وكتب على الصورة ”حين ترى هدفًا رائعًا لأحسن صديق لديك“.

ويرتبط ميسي وسواريز بعلاقة قوية في برشلونة حيث يعتبر صديقه المقرب كما أن عائلة اللاعبين مقربتين بشكل كبير.

وجاء الهدف الثاني لسواريز من تمريرة لميسي، حيث اخترق سواريز دفاع إنتر ميلان وسجل الهدف

تحدث ليونيل ميسي عن فوز فريقه برشلونة على إنتر ميلان معتبرًا أن الفوز مهم بعد البداية المتعثرة للفريق ومؤكدًا على عدم وجود مشاكل بين اللاعبين.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية: ”كان علينا الفوز لأن المجموعة معقدة وتعادلنا في المباراة الأولى، الهدف هو التأهل في المركز الأول لكن إنتر ميلان فريق جيد“.

ورفض قائد برشلونة الحديث عن خلاف اللاعبين مع الإدارة وقال: ”نحن جيدون، الأهم هو الحديث عن الفوز بعد فوزنا في خيتافي ولدينا إشبيلية ويجب أن نكمل بشكل جيد قبل التوقف الدولي، ما جرى أحدث كثيرًا من الفوضى حين لا تكون كرة القدم“.

وأضاف متحدثًا عن علاقته مع زميله أنطوان غريزمان ”ليس بيننا أي مشكلة، لدينا علاقة جيدة مع الجميع“.

وأكد ميسي أن اللاعبين عانوا من صعوبات في استعدادات بداية الموسم وقال: ”كل اللاعبين الكبار لديهم مشاكل في استعدادات بداية الموسم، ليس لدينا استعدادات جيدة ولا قاعدة جيدة في التدريبات وهذا ليس انتقادًا، نشعر بكوننا أثقل حين تسافر كثيرًا، لا نتدرب جيدًا هذه الحقيقة لكن الفريق كان عليه تنظيم هذه اللقاءات لأن الجميع يعلم ذلك“.

كما أبدى ميسي سعادته بإكمال المباراة بشكل جيد وقال: ”سعيد لأنني أنهيت المباراة بشكل جيد لأنه مع كثرة المباريات لا يمكنك أن تتدرب بشكل مكثف“.

كما أشاد ميسي بدخول التشيلي أرتورو فيدال وقال: ”مع دخوله أصبحنا أكثر تنظيمًا في الضغط وتحسنًا في الملعب، فيدال لاعب مهم بالنسبة لنا ومن الجيد أن يحصل على دقائق فهو مهم في غرف الملابس“.