محمد صلاح يقترب من معادلة رقم أسطورة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

نجح النجم المصري محمد صلاح خلال ثلاثة مواسم فقط مع ليفربول في الاقتراب من معادلة الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد متصدر قائمة هدافي الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن جيرارد قضى معظم مسيرته في ليفربول إلا أنه سجل 21 هدفًا فقط مع الفريق في دوري الأبطال طوال مسيرته مع النادي.

لكن صلاح بثنائيته في مرمى سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في دور المجموعات رفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 16 هدفًا.

ويحتاج النجم المصري البالغ عمره 27 عامًا إلى خمسة أهداف فقط لمعادلة رغم جيرارد لكن يطارده زميله ساديو ماني الذي سجل 15 هدفًا حتى الآن بعدما افتتح رباعية ليفربول في مرمى سالزبورغ.

وانتصر ليفربول، حامل اللقب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ضيفه النمساوي ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يتصدر نابوبي الإيطالي المجموعة بأربع نقاط ويتذيل المجموعة فريق جينك البلجيكي بنقطة واحدة.