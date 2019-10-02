محمد صلاح يقود ليفربول لفوز درامي على سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) فريقه لتحقيق أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

بادر ليفربول بتسجيل ثلاثة أهداف سريعة عن طريق السنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندرو روبرتسون والمصري محمد صلاح في الدقائق 9 و25 و36.

ومع حلول الدقيقة 39 قلص ريد بول سالسبورغ النتيجة عبر الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وردّ ريد بول سالسبورغ بالهدفين الثاني والثالث عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 56 و60.

وتمكن صلاح من إضافة الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 69 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 1 × 0 سالزبورغ | هددددددف الليفر الاول "ماني" HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/t4gV9EVDV0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 3 × 0 سالزبورغ | هددددددف الليفر الثالث محمد صلاح في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/H0F6WfjkZ3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

Goooooooooooooooooooal Hwang Hee-chan ????????????????????!

– فان دايك في مهب الريح pic.twitter.com/sUNhRB5J87 — عز (@MnbrMadrid5) October 2, 2019

الابطال || ليفربول 3 × 3 سالزبورغ , هالاند. pic.twitter.com/fWDZPwRljN — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 2, 2019

وكان نابولي الإيطالي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع جينك البلجيكي سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن فريقي ريد بول سالسبورغ وليفربول، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

من جهة أخرى واصل فريق أياكس امستردام الهولندي، سلسلة تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي الإنجليزي انتصاره الأول بالبطولة القارية.

وتغلب أياكس امستردام على مضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

وأحرز ثلاثية أياكس، المغربي حكيم زياش وكوينسي بروميس ودوني فان دي بيك في الدقائق 8 و34 و67.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز تشيلسي على مضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف.

جاءت ثنائية تشيلسي عن طريق تامي أبراهام والبرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقتين 22 و78، بينما أحرز هدف ليل الوحيد النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 33.

بذلك، يتصدر أياكس امستردام الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا وتشيلسي وأخيرًا ليل بلا رصيد من النقاط.