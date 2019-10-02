التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول وسالزبورغ في دوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تشكيلة فريقه أمام سالزبورغ، خلال المباراة التي ستقام بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

ويهاجم كلوب بالثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرمينو.

ويحتل سالزبورغ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

أما ليفربول فلا يمتلك أيَّ رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون ردٍ.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين: