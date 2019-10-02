موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه نادي ليفربول نظيره سالزبورغ، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

ويحتل سالزبورغ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

أما ليفربول فلا يمتلك أي رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشياً بتحقيق 7 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق علي محمد علي.