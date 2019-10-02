عقدة ”سانتياغو برنابيو“ تطارد كورتوا.. وجدل حراسة المرمى يعود إلى ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“، إن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، يعاني أزمة ثقة كبيرة، خاصة خلال اللقاءات التي يخوضها على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

واهتزت شباك كورتوا مرتين في لقاء ريال مدريد وكلوب بروغ البلجيكي أمس في الشوط الأول، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة، ليشارك الحارس الفرنسي أريولا.

وساهم أريولا في الحفاظ على آمال ريال مدريد في المباراة، عندما تصدى لانفراد كامل من اللاعب النيجيري إيمانويل دينيس، صاحب هدفي بروغ، قبل أن يسجل راموس وكاسيميرو هدفين ليخرج الريال متعادلاً 2-2.

Thibaut Courtois At His Best, lol… ???? pic.twitter.com/BT7HTaM40J — Mwas Mchelsea ????????™ (@MwasMchelsea) October 2, 2019

وأشارت ”ماركا“ إلى أن جماهير الريال في سانتياغو برنابيو أطلقت صافرات الاستهجان ضد كورتوا في الشوط الأول، وخاصة بعد الهدف الثاني، حيث فقدت الجماهير الثقة في الحارس البلجيكي.

وقالت إن كورتوا استقبل أهدافاً بمعدل 1.37 هدف في المباراة، وإن هذه النسبة ترتفع في البرنابيو لتصل إلى 1.5 هدف.

وفي مجمل اللقاءات التي لعبها على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ تلقى كورتوا 24 هدفاً في 19 مباراة.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة المدريدية، إن الجدل حول الحارس الأول في ريال مدريد عاد مرة أخرى برغم أنف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان السبب الأول وراء رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

وأكدت أن هذا الجدل عاد بأسرع مما كان يتخيل زيدان، الذي يصرّ على وجود كورتوا كحارس أول للنادي الملكي، ولكن تألق أريولا ومنحه ريال مدريد قبلة الحياة بإنقاذ فرصة هدف ثالث قاتل لكلوب بروغ يمكن أن يدفع ”زيزو“ نحو تغيير آرائه في الحارس الأول.