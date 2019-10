عقدة ”سانتياغو برنابيو“ تطارد كورتوا.. وجدل حراسة المرمى يعود إلى ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“، إن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، يعاني أزمة ثقة كبيرة، خاصة خلال اللقاءات التي يخوضها على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

واهتزت شباك كورتوا مرتين في لقاء ريال مدريد وكلوب بروغ البلجيكي أمس في الشوط الأول، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة، ليشارك الحارس الفرنسي أريولا.

وساهم أريولا في الحفاظ على آمال ريال مدريد في المباراة، عندما تصدى لانفراد كامل من اللاعب النيجيري إيمانويل دينيس، صاحب هدفي بروغ، قبل أن يسجل راموس وكاسيميرو هدفين ليخرج الريال متعادلاً 2-2.

Thibaut Courtois At His Best, lol… ???? pic.twitter.com/BT7HTaM40J

— Mwas Mchelsea ????????™ (@MwasMchelsea) October 2, 2019