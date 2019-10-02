مباراة ريال مدريد وكلوب بروج.. صدمة هازارد عرض مستمر وشبح الرحيل يطارد اللاعب

وضع نادي ريال مدريد الإسباني نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد تعادله المحبط أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في ثاني جولات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتذيّل ريال مدريد المجموعة برصيد نقطة واحدة، كاد ألا يحصل عليها من الأساس، بعد أن تقدّم عليه الضيوف بهدفين في الشوط الأول، إلا أن سيرجيو راموس وكاسيميرو حفظا ماء وجه بطل أوروبا السابق بتعادل اقتنصه البرازيلي قبل 5 دقائق على النهاية.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن ريال مدريد لم يحضر في مباراة بروغ، وكذلك الحال بالنسبة للبلجيكي الدولي إدين هازارد، الذي لم يقدّم حتى الآن المستوى المنتظر منه.

ولعب هازارد حتى الآن 4 مباريات مع ريال مدريد، بإجمالي 267 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وهو ما أثار قلق جماهير النادي الملكي تجاه مستوى اللاعب، الذي تم الترويج له على أنه سيكون خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت ”ماركا“، المقربة من إدارة الريال، إلى أن هازارد فشل مرة أخرى في ترك بصمته، وظهر بمستوى متواضع مع نجوم الفريق الآخرين مثل مودريتش وكارفاخال وفاران ولوكاس فاسكيز، حيث افتقد الفريق عنصر السرعة المتمثل في الويلزي غاريث بيل، الغائب عن لقاء أمس بداعي الإصابة.

ومن جهة أخرى، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إدارة ريال مدريد تشعر بصدمة من مستوى هازارد، وهو ما جعل بعض الأصوات تطالب ببيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري إذا استمر على نفس المستوى الذي يقدّمه حالياً.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد من تشيلسي مطلع الموسم الجاري مقابل 106 ملايين دولار.

وأكد الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن نجاح ريال مدريد في التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي في صيف 2020 سيفتح الباب على مصراعيه أمام انتقال هازارد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لن يمانع في رحيل هازارد، إلا أنه سيشترط الحصول على 100 مليون يورو على الأقل في الصفقة.