بوليس مدرب غنابري السابق مندهش من تطوره مع بايرن ميونخ

قال توني بوليس، مدرب وست بروميتش ألبيون السابق، إنه عجز عن استغلال قدرات الجناح الألماني سيرج غنابري خلال فترة إعارة للنادي الإنجليزي، لكنه امتدح تطوره مع بايرن ميونخ بعد أداء بطولي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وسجل غنابري، البالغ عمره 24 عامًا، أربعة أهداف في الشوط الثاني خلال فوز بايرن 7-2 على توتنهام هوتسبير في أسوأ هزيمة أوروبية للفريق اللندني بملعبه.

وقال بوليس إن غنابري، الذي لعب تحت قيادته معارًا لفترة قصيرة بموسم 2015-2016 قبل الانتقال إلى فيردر بريمن ثم إلى بايرن ميونخ، وصل إلى قمة مستواه أخيرًا.

وأبلغ بوليس محطة ”سكاي سبورتس“: ”أنا مندهش. كان معنا في وست بروميتش على سبيل الإعارة، ولكن لم نتمكن من استغلال قدراته بشكل كامل وشارك مع فريق تحت 21 عامًا“.

وخاض غنابري ثلاث مباريات فقط مع الفريق الأول لوست بروميتش بينها مباراتان في كأس الرابطة.

وتابع بوليس: ”عاد إلى آرسنال ثم باعوه. كان شابًّا جيدًا والآن بلغ قمة مستواه وأنا منبهر جدًّا بأدائه.

”العمل معه في وست بروميتش ثم مشاهدة ما يفعله الآن أمر رائع ومدهش“.

وعقب الرباعية قال غنابري، إن الفوز الكاسح لبايرن خارج ملعبه رسالة إلى بقية أوروبا ثم كتب لاعب آرسنال السابق على تويتر ”شمال لندن حمراء“.