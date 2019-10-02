غنابري بعد رباعيته في مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام: فوزنا الساحق رسالة إلى أوروبا

قال سيرج غنابري صاحب الأهداف الأربعة لبايرن ميونخ في الفوز الساحق 7-2 في ضيافة توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، إن هذه النتيجة تمثل رسالة إلى باقي أندية القارة.

وكان لاعب آرسنال السابق في حالة رائعة خلال نجاح بايرن في تحويل تأخره المبكر إلى فوز ساحق ليصبح أول فريق يسجل سبعة أهداف على أرض توتنهام في أي مسابقة كبرى.

ويتصدر بايرن، بطل أوروبا خمس مرات، المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من مباراتين وبتسجيل عشرة أهداف.

وقال غنابري، الذي لم يترك بصمة في آرسنال قبل الرحيل منذ ثلاث سنوات: ”أعتقد أن (باقي الفرق) تدرك أننا لن نتوقف. بعد التقدم 3-1 أو 4-2 كان يمكن التوقف لكننا كنا نريد المزيد“.

وأضاف: ”أعتقد أن هذه رسالة مهمة إلى الآخرين“.

ولم يترك غنابري، لاعب منتخب ألمانيا، بصمة حتى خلال فترة إعارة إلى وست بروميتش ألبيون في إنجلترا لكنه تألق بعد العودة إلى بلاده سواء مع فيردر بريمن في البداية أو مع بايرن في الوقت الحالي.

وتسبب تألق غنابري في تساؤل مشجعي آرسنال عن سبب حصوله على القليل من الفرص مع النادي اللندني.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عامًا: ”أعتقد أن آخر مرة سجلت فيها أربعة أهداف (في مباراة واحدة) عندما كنت طفلًا“.

وأضاف: ”أنا سعيد بكل تأكيد بأدائي وأنا فخور أني ساعدت الفريق على تحقيق مثل هذا الفوز الكبير. لا أعتقد أنه يحدث كثيرًا أن يتم تسجيل سبعة أهداف خارج الأرض في ملعب توتنهام“.

وتابع: ”كانت ليلة رائعة ونحن في موقف جيد الآن في دوري الأبطال“.