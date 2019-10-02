تقييم لاعبي ريال مدريد بعد التعادل أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

هز سيرجيو راموس وكاسيميرو الشباك لينقذا ريال مدريد، الذي عوض تأخره بهدفين ليتجنب هزيمة مثيرة للحرج أمام كلوب بروج ويتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وبعد أن تأخر في الشوط الأول بثنائية من المهاجم إيمانويل بونافنتور، عاد ريال مدريد للمباراة في الدقيقة 54 بضربة رأس من القائد سيرجيو راموس وعادل كاسيميرو النتيجة أخيرا قبل خمس دقائق على النهاية بضربة رأس أخرى.

ويتذيل ريال مدريد، الذي خسر 3-صفر خارج الديار أمام باريس سان جيرمان قبل أسبوعين، ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة من مباراتين بينما يملك بروج نقطتين.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب ولديه ست نقاط عقب فوزه 1-صفر خارج ملعبه على غالاطة سراي صاحب المركز الثالث.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ تقييم لاعبي ريال مدريد ضد الفريق البلجيكي، والتي لم تمنح سوى كاسيميرو وتوني كروس نجمتين على أدائهما.