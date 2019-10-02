عناوين الصحف الرياضية: بايرن ميونخ يذل توتنهام في مهرجان ألماني.. وريال مدريد ينظر للهاوية.. ورسالة ميسي (صور)

شكلت نتائج مباريات، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا وخصوصًا تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج وفوز بايرن ميونخ على توتنهام بسباعية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات، يوم الأربعاء، خاصة قمة برشلونة وإنتر ميلان، وتحدثت عن تألق الأرجنتيني غوانزالو هيغوين وانتظار جماهير الكامب نو لميسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال، وكتبت: ”ريال مدريد يعقد مهمته في دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد في موسكو على حساب لوكوموتيف بفضل تألق جواو فيليكس وتوماس بارتي اللذين سجلا الهدفين.

واهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإنتر ميلان، والذي قد يشهد عودة ميسي، وكتبت: ”ميسي لإنهاء الجدل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الكل في واحد“، في إشارة لرغبة الفوز وتقديم مستوى جيد.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج البلجيكي، وكتبت: ”ريال مدريد ينظر للهاوية“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد في موسكو على حساب لوكوموتيف، وكتبت: ”فوز مفتاح للأتلتيكو مدريد في موسكو“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء فالنسيا وأياكس الهولندي.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن لقاء برشلونة وإنتر ميلان في دوري الأبطال، والذي قد يشهد مشاركة ميسي، وكتبت: ”رسالة ميسي“

كما تحدثت عن رسالة فالفيردي لجيرارد بيكيه بشأن الجدل القائم بينه وبين الإدارة.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وكلوب بروج وتعادله بملعبه، وكتبت: ”ليلة أخرى من بروج“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على لوكوموتيف موسكو، وكتبت: ”جواو فيليكس وبارتي يقودان أتلتيكو مدريد لفوز في موسكو“.

كما تحدثت عن لقاء توتنهام وبايرن ميونخ وسباعية ألمانية، كتبت: ”مهرجان ألماني في لندن مع 4 أهداف لغنابري“.

آس

تحدثت الصحيفة عن تعادل ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وحصوله على نقطة من لقاءين بعد الهزيمة في باريس وكتبت: ”إنذار“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد في موسكو على حساب لوكوموتيف، وكتبت: ”جواو فيليكس وقت كبير“.

واهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإنتر ميلان، وكتبت: ”برشلونة – إنتر البحث عن أول فوز“.

وتحدثت أيضًا عن لقاء فالنسيا وأياكس الهولندي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة توتنهام بملعبه أمام بايرن ميونخ 7-2 في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”7 والجحيم“ و“غانبري سجل 4 أهداف في إذلال بايرن ميونخ لتوتنهام“.

كما اهتمت بمشكلة جديدة في إنجلترا، حيث يواجه الحارس الإسباني لفريق ليذر كيكو كاسيا اتهامات بالعنصرية ضد لاعب تشارلتون.

ميرور

اهتمت الصحيفة بمباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام، وعنونت: ”الجحيم“، لاعب المدفعجية السابق غنابري وليفاندوفيسكي يقومان بإذلال وصيف الموسم السابق.

وعن مباراة مانشستر سيتي، قالت: ”ستيرلينغ وفودين يشعلان اللقاء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام غالاطة سراي في دوري أبطال أوروبا وتصدره لمجموعته بفارق 4 نقط عن الصف الثاني، وكتبت: ”جميل وقوي“.

كما اهتمت بلقاءات ليل أمام تشيلسي وليون أمام لايبزيغ، وكتبت: ”ليون وليل للانتقام“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز يوفنتوس على بايرن ليفركوزن وتألق المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وكتبت: ”نسر من ذهب“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وإنتر ميلان، وكتبت: ”إنتر يحاول دون لوكاكو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الهزيمة الثانية لأتلانتا في دوري الأبطال وجاءت أمام شاختار دونيتسك.

كما اهتمت بلقاء نابولي وجينك البلجيكي، وكتبت: ”نابولي يجب أن يفعل أفضل.“

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز يوفنتوس على باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا وتألق غونزالو هيغواين، وكتبت: ”نسر من ذهب“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وإنتر ميلان، وكتبت: ”كونتي يجب أن يهاجم لكن دون لوكاكو“.

كما تحدثت عن الهزيمة الثانية لأتلانتا وجاءت أمام شاختار دونيتسك ولقاء نابولي أمام جينك البلجيكي.