لاعبو بايرن ميونخ يحرمون سيرج غنابري من الاحتفاظ بكرة الفوز التاريخي على توتنهام (شاهد)

احتفل سيرج غنابري مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني بتسجيله 4 أهداف في شباك توتنهام، وحاول الاحتفاظ بالكرة ولكن منعه زملاؤه وقاموا بركل الكرة للجماهير.

ويحتفظ اللاعب صاحب الأربع أهداف في مباراة واحدة بكرة المباراة ويأخذها من الملعب إلى بيته في تقليد أوروبي، ولكن لاعبي بايرن منعوا غنابري وقاموا بركله ثم ألقوا بالكرة للجماهير، وسط ضحك الجميع.

وأحرز سيرج غنابري 4 أهداف وهز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليحقق بايرن ميونخ الحاسم فوزًا ساحقًا 7-2 خارج الديار على توتنهام هوتسبير، ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

بذلك، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سرفينا زفيزدا، وجاء أولمبياكوس ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن توتنهام.