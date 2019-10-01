بايرن ميونخ يدك حصون توتنهام بسباعية تاريخية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونخ يدك حصون توتنهام بسباعية تاريخية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أحرز سيرج غنابري 4 أهداف وهز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليحقق بايرن ميونخ الحاسم فوزًا ساحقًا 7-2 خارج الديار على توتنهام هوتسبير، ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدأت المباراة جيدًا بالنسبة لتوتنهام إذ سجل سون هيونغ-مين في الدقيقة 12 لكن يوشوا كيميش عادل النتيجة بهدف رائع بعد بداية مثيرة من الجانبين.

ومنح ليفاندوفسكي بهدفه 55 في دوري الأبطال التقدم للفريق البافاري في نهاية الشوط الأول وزاد غنابري من معاناة أصحاب الأرض بهدف رائع من مجهود فردي في الدقيقة 53 قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد لحظات.

وأعاد هدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعض الأمل لتوتنهام لكن بايرن لم يتوقف وأكمل غنابري جناح آرسنال السابق ثلاثيته في الدقيقة 83.

ولم تنته معاناة الفريق اللندني وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي وهز ليفاندوفسكي وغنابري الشباك مجددًا في الدقيقتين 87 و88.

ويتصدر بايرن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين بينما يملك توتنهام نقطة واحدة.