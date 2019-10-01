بايرن ميونخ يدك حصون توتنهام بسباعية تاريخية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز سيرج غنابري 4 أهداف وهز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليحقق بايرن ميونخ الحاسم فوزًا ساحقًا 7-2 خارج الديار على توتنهام هوتسبير، ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدأت المباراة جيدًا بالنسبة لتوتنهام إذ سجل سون هيونغ-مين في الدقيقة 12 لكن يوشوا كيميش عادل النتيجة بهدف رائع بعد بداية مثيرة من الجانبين.

ومنح ليفاندوفسكي بهدفه 55 في دوري الأبطال التقدم للفريق البافاري في نهاية الشوط الأول وزاد غنابري من معاناة أصحاب الأرض بهدف رائع من مجهود فردي في الدقيقة 53 قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد لحظات.

وأعاد هدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعض الأمل لتوتنهام لكن بايرن لم يتوقف وأكمل غنابري جناح آرسنال السابق ثلاثيته في الدقيقة 83.

ولم تنته معاناة الفريق اللندني وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي وهز ليفاندوفسكي وغنابري الشباك مجددًا في الدقيقتين 87 و88.

ويتصدر بايرن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين بينما يملك توتنهام نقطة واحدة.

هدف ⚽️ خطأ دفاعي قاتل وسون لا يرحم! توتنهام 1 بايرن ميونيخ 0#beINUCL #TOTBAY pic.twitter.com/mVOnmYJtXI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : ???? توتنهام 1 × 1 بايرن ميونخ | هدف كيمتش في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/LX6ph0qs45 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : ???? توتنهام 1 × 2 بايرن ميونخ | هدف ليفاندوسكي كامل مع الاعادات عينكم ع التحرك والانهاء ياخي ليفا ليفا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/RapttLuotc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : توتنهام 1 × 3 بايرن ميونخ | هدف جنابري..52 " ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/rz2NUrWrBw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : توتنهام 1 × 4 بايرن ميونخ | هدف جنابري.. في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/q5iazY22hT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : توتنهام 2 × 4 بايرن ميونخ | هدف هاري كين..60 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/siLAcDaoew — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019