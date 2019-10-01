أهداف مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام: 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام: 1-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم الكوري سون مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي بهدف في شباك بايرن ميونخ خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستلم سون الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية في شباك مانويل نوير.

ورد كيميتش سريعًا وأحرز هدف التعادل لايرن من تسديدة صاروخية.

ويعاني توتنهام منذ انطلاق الموسم الحالي من عدم ثبات مستواه، في أداء كلفه خروجًا مفاجئًا أمام كولشستر يونايتد من الدرجة الإنجليزية الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفي المقابل يواصل الفريق البافاري هيمنته المحلية متصدرًا البوندسليغا.

ويحتل بايرن صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، أمام أولمبياكوس وتوتنهام (نقطة واحدة) والنجم الأحمر (بدون نقاط).

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