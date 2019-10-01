أتلتيكو مدريد يعتلي قمة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بالفوز على لوكوموتيف موسكو (فيديو)

اعتلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قمة ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 48 بادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر البرتغالي جواو فيليكس.

وفي الوقت الذي بحث فيه لوكوموتيف موسكو عن التعادل، أضاف الغاني توماس تييي بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

دوري ابطال اوربا : ???? لوكوموتيف 0 × 2 اتلتكو مدريد | أهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/RHq3mntmLR — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

بذلك، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع يوفنتوس الذي جاء في المركز الثاني، بفارق نقطة عن لوكوموتيف موسكو الذي جاء ثالثًا، وحل باير ليفركوزن الألماني في المركز الأخير.