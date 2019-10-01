يوفنتوس يصعق باير ليفركوزن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

اكستح يوفنتوس ضيفه باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة 17، وأضافت فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 62 واختتم كريستيانو رونالدو أهداف المباراة بثالث الأهداف بالدقيقة 89.

وحقق البيانكونيري أول انتصار له بالمسابقة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل ليفركوزن بدون نقاط.

وأحرز هيغواين أولى أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 17، بعد كرة طولية من منتصف الملعب عن طريق كوادرادو، أبعدها جوناتان مدافع ليفركوزن بطريقة خاطئة لتسقط أمام غونزالو الذي سدد من على حدود المنطقة كرة سكنت شباك الفريق الألماني.

وزاد بيرنارديسكي الغلة لصالح السيدة العجوز في الدقيقة 62، بعد هجمة مرتدة نفذها فيديريكو الذي مرر الكرة إلى رونالدو ليمررها الدون إلى هيغواين ويتوغل ويمرر داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيرنارديسكي في الشباك.

وتمكن رونالدو من تسجيل أول أهدافه في البطولة والثالث ليوفنتوس في المباراة، بعد صناعة مميزة من ديبالا بالدقيقة 89، لينفرد الدون ويسدد من بين أقدام الحارس في الشباك.