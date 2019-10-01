هدف مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن.. هيغواين يضع ”اليوفي“ في المقدمة (فيديو)

سجل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المواجهة الثالثة للفريقين، وفي المواجهات السابقة فاز كل فريق على أرضه.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 1 × 0 ليفركوزن | هددددددددف اول يوفنتوس "هقوايين" HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/FNT9wvVQRj — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

وخسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط من أصل 21 مباراة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا كانت في الموسم الماضي من مانشستر يونايتد، في المقابل لم يخسر باير ليفركوزن في آخر 5 مباريات له خارج الأرض في دوري الأبطال، وكانت آخر هزيمة له خارج الأرض على يد فريق إيطالي آخر هو روما.

وتعادل البيانكونيري مع أتلتيكو مدريد في مباراته الافتتاحية لذات الأذنين هذا الموسم، في المقابل خسرت الأسود الألمانية من لوكوموتيف موسكو في نفس الجولة، لذا سيكون اللقاء حاسمًا لكلا الفريقين الباحثين عن بطاقة التأهل من المجموعة الرابعة القوية.