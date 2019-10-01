تشيلسي يحسم موقف ويليان.. ويوفنتوس يدخل الصراع مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي لنادي تشيلسي من النجم البرازيلي ويليان، الذي ينتهي عقده رفقة البلوز في صيف 2020.

وقال موقع ”أخبار تشيلسي“ chelsea-news إن إدارة النادي قررت عدم تقديم أي عروض لتجديد عقد ويليان، وهو ما يعني أن البرازيلي الدولي البالغ من العمر 31 عامًا سيكون لاعبًا حرًا في يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولي تشيلسي يريدون تجديد عقد ويليان، إلا أن القرار النهائي في إدارة البلوز كان حاسمًا، وهو عدم التجديد للاعب.

ويعتمد المدرب فرانك لامبارد حاليًا على جيل جديد من الشباب خريجي أكاديمية تشيلسي، وبالفعل تألق عدد منهم منذ بداية الموسم الجاري، وعلى رأسهم المهاجم تامي أبراهام، ولاعب الوسط ماسون ماونت، والمدافع فيكايو توموري، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التراجع عن فكرة التجديد مع ويليان.

وبحسب موقع أخبار تشيلسي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب للحصول على خدمات ويليان مجانًا في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة اليوفي ترغب في التعاقد مع ويليان لتعزيز القدرات الهجومية للفريق من جهة، ومن ناحية أخرى فإن التكلفة المادية للصفقة ستكون قليلة للغاية كونه لاعبًا حرًا.

ويأتي اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع ويليان في نفس الوقت الذي أشارت فيه صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى رغبة برشلونة الإسباني في ضم اللاعب البرازيلي إلى صفوفه.