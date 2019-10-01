مانشستر سيتي يجتاز دينامو زغرب بثنائية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مانشستر سيتي يجتاز دينامو زغرب بثنائية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

لم يتمكن لاعبو مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم خلال شوط المباراة الأول، قابله تأمين دفاعي من جانب دينامو زغرب لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 66 ترجم لاعبو مانشستر سيتي الفرص التي أتيحت لهم إلى هدف عبر رحيم سترلينج.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو دينامو زغرب عن التعادل، أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

وكان شاختار دونيتسك الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن دينامو زغرب وشاختار دونيتسك، وأخيرًا أتلانتا بلا رصيد من النقاط.

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