مانشستر سيتي يجتاز دينامو زغرب بثنائية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

لم يتمكن لاعبو مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم خلال شوط المباراة الأول، قابله تأمين دفاعي من جانب دينامو زغرب لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 66 ترجم لاعبو مانشستر سيتي الفرص التي أتيحت لهم إلى هدف عبر رحيم سترلينج.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو دينامو زغرب عن التعادل، أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

دوري ابطال اوربا : مان سيتي 1 × 0 دينامو زغرب | هدف ستيرلينغ..د66" في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/40VyOMVuDb — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

دوري ابطال اوربا : مان سيتي 2 × 0 دينامو زغرب | هدف فودين في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM !pic.twitter.com/B3vZHAqqH8 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

وكان شاختار دونيتسك الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن دينامو زغرب وشاختار دونيتسك، وأخيرًا أتلانتا بلا رصيد من النقاط.