مانشستر سيتي يخطط لتعزيز صفوفه من ليستر سيتي

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات التي يعاني منها، وكان آخرها الفرنسي إيميريك لابورت، الذي لن يعود إلى صفوف الفريق قبل مطلع مارس المقبل.

ونقل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عن تقارير إعلامية، أن الإسباني بيب غوارديولا لن يفّوت ميركاتو الشتاء في يناير المقبل دون التعاقد مع مدافع، لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعد رحيل البلجيكي فنسنت كومباني، وإصابة لابورت.

وأشار الموقع، اليوم الاثنين، إلى أن مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي كاجلار سويونكو سيكون على رأس المطلوبين في السيتي خلال ميركاتو الشتاء، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الثعالب منذ بداية الموسم الجاري.

ونجح الدولي التركي سويونكو في تعويض رحيل هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم، حيث يعتمد عليه المدرب برندان رودجرز في قيادة دفاع ليستر سيتي، الذي قفز إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول، و5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وانتقل سويونكو إلى ليستر سيتي من فرايبورغ الألماني في صيف 2018 مقابل 18 مليون يورو، ولعب هذا الموسم 7 مباريات مع الثعالب، ونجح في صناعة هدف، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 20 مليون يورو.