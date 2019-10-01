الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، ضد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث ريال مدريد عن تصحيح المسار بعد أن خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خارج دياره بالجولة الأولى بثلاثية دون رد، ويخشى مفاجآت كلوب بروج البلجيكي الباحث عن نتيجة إيجابية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ بعض التفاصيل الخاصة بلقاء ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:55 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بصافرة الحكم جيورجي كاباكوف.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ اللقاءات

تقابل الفريقان في نسخة دوري أبطال أوروبا عام 1976 بالدور الثاني، وتعادل الريال دون أهداف وفاز بروج في بلجيكا بثنائية دون رد.

وتعادل بروج مع جالطة سراي التركي دون أهداف في الجولة الأولى بينما خسر الريال على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

ريال مدريد.. وتصحيح المسار

يتطلع ريال مدريد لتصحيح المسار أوروبيًا بعد الهزيمة الثقيلة على يد باريس سان جيرمان، خاصة أن الفريق الإسباني استعاد بعض توازنه محليًا في الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري بتحقيق الفوز على إشبيلية وأوساسونا والتعادل مع أتلتيكو مدريد.

ولم يفز ريال مدريد في ملعبه ”سانتياجو برنابيو“ في آخر لقاء بالنسخة الماضية الذي شهد الخسارة أمام أياكس الهولندي بنتيجة 4-1 وقبلها مباراة سسكا موسكو الروسي التي خسرها الريال بثلاثية دون رد.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي إن مباراة كلوب بروج تمثل فرصة لمصالحة الجماهير مشيدًا بحفاظ الفريق على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية.

ويغيب عن ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وجاريث بيل وخاميس رودريجيز لإراحتهما وألفارو أودريوزولا ورودريجو سيلفا وإبراهيم دياز وماريانو دياز.

ومن المرجح أن يعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال وناتشو فيرنانديز بينما يقود خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش ”فيديريكو فالفيردي“.

ويقود خط الهجوم النجم الفرنسي كريم بنزيما وصانع الألعاب إدين هازارد ولوكاس فاسكيز ”فينسيوس جونيور“.

مفاجأة كلوب بروج

يبحث كلوب بروج عن تحقيق المفاجأة في مواجهة الريال في عقر داره، وأكد المدرب فيليب كليمنت المدير الفني للفريق البلجيكي أنه لن يلعب دور الضحية في لقاء ريال مدريد وسيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية وسيلعب بطريقة جماعية لا تعتمد على الدفاع فقط.

ويفتقد الفريق البلجيكي الثنائي إيدير ألفاريز وفيدريكو ريكا، ويلعب بروج بطريقة 3-5-2 بوجود الحارس سيمون مينوليه وأمامه ثلاثي الدفاع ماتي ميتروفيتش وكلينتون ماتا وسيمون ديلي بينما يقود خط الوسط ماتس ريتس وهانس فاناكين ورود فورمير مع الجناح الأيمن كريبين دياتا وإدواردو سوبول الجناح الأيسر. ويقود الهجوم بونافينتور دينيس وبجواره دافيد أوكيركي.

وقال الحارس المصري نادر السيد الذي لعب لفريق كلوب بروج البلجيكي من قبل لـ“إرم نيوز“ إن كلوب بروج من الفرق التي تملك طموحًا كبيرًا رغم أنه ليس صاحب نجاحات واضحة في الفترة الأخيرة على الصعيد الأوروبي.

وأضاف: ”المواجهة بلا شك صعبة على بروج ولكن ريال مدريد لن يضمن الفوز لأن بروج سيلعب من دون ضغوط لتحقيق نتيجة إيجابية“.