زيدان يستبعد غاريث بيل ورودريغيز من تشكيلة ريال مدريد ضد كلوب بروغ

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غاريث بيل وجيمس رودريغيز من قائمة الفريق التي ستستضيف كلوب بروغ البلجيكي ضمن المجموعة الأولى بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، ضم زيدان البرازيلي مارسيلو وإيسكو بعد تعافيهما من الإصابة ليدخلا قائمة الفريق التي ضمت 19 لاعبًا.

وغاب عن الفريق ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي للإصابة وأورديزولا ورودريغو وإبراهيم دياز ماريانو دياز لأسباب فنية.

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن ميندي يعاني من إصابة في العضلات ويمكن أن يعود للملاعب بعد نحو شهر من الآن.

وفيما يلي قائمة زيدان لمباراة كلوب بروغ:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا وأريولا والتوب.

الدفاع: داني كارفاجال وميليتو وسيرجيو راموس ورفائيل فاران و ناتشو ومارسيلو.

لاعبو الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو و فالفيردي وإيسكو.

المهاجمون: إيدن هازارد وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور.